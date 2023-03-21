ЗСУ називають їх "копачами": як завдяки беззбройним солдатам ЗС РФ просуваються під Бахмутом

ЗС РФ в районі Бахмута використовують беззбройних солдатів, які просуваються у бік позицій ЗСУ, але не можуть відступити через "загороджувальні загони" позаду, пише NYT.

Related video

Російська армія виставляє "загороджувальні загони" під Бахмутом і беззбройних солдатів для просування вперед. Про це пише видання New York Times з посиланням на розповіді командирів підрозділів Сил оборони України.

За словами українських захисників, які дали коментарі NYT, за відступ російським солдатам загрожує розстріл чи позбавлення волі. Так, в кишені одного із вбитих окупантів ЗСУ знайшли документ, в якому значиться, що за дезертирство військовослужбовцям ЗС РФ – загрожує страта. Зокрема, також оприлюднені аудіоперехоплення росіян, де теж йдеться про розстріл за залишення місця бою.

Українські захисники продемонстрували журналістам відео з-під Бахмута, зроблене з дрона, на якому видно, як російський солдат просувається в бік позицій ЗСУ. Після того, як він потрапив під обстріл, він хотів втекти, але потім повернувся назад і продовжив просування.

Командир підрозділу аеророзвідки ЗСУ Ярослав розповів, що у російського солдата не було зброї, а ЗСУ називає подібних йому "копачами". Солдатів РФ без зброї з самими лопатами відправляють в бік позицій ЗСУ копати окопи, або ж вони займаються доправленням боєприпасів.

В ЗСУ відзначають "хороший розподіл завдань" у росіян, які йдуть в наступ, особливо їхнє вміння швидко окопуватися на захоплених ділянках.

"Незабаром у них з’являється ціле село", – сказав Ярослав з аеророзвідки.

Військовий РФ розповів про вбивство беззбройних бійців ЗСУ. Аудіоперехоплення опублікувало ГУР Міноборони України 16 березня. Російський окупант зізнався, що впритул розстріляв двох бійців ЗСУ, яких захопили на позиції. При цьому він похвалився, що начальство йому лише "пальцем помахає" і ніяк карати за це не буде.

Російські окупанти, яких мобілізували в Іркутську у РФ і перекинули до України, влаштували бунт. Вони невдоволені тим, що мають виконувати "злочинні накази" керівництва так званої "ДНР" та йти в бій без підтримки. За їхніми словами, їх не тільки ліквідовують ЗСУ, а й розстрілюють свої ж, коли вони не хочуть йти на штурм.