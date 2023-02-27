"Відправляють на забій і розстрілюють свої ж": ЗС РФ на Донбасі вдруге влаштували бунт, - CNN

За інформацією журналістів, російські загарбники, яких мобілізували в Іркутську, скаржаться, що їх змушують без підтримки артилерії, зв’язку та розвідки штурмувати оборону ЗСУ в районі Авдіївки.

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Вдруге за місяць російські окупанти, яких мобілізували в Іркутську у РФ і перекинули до України, влаштували бунт. Вони невдоволені тим, що мають виконувати "злочинні накази" керівництва так званої "ДНР" та йти в бій без підтримки. Про це повідомляє CNN.

Військовослужбовці ЗС РФ з полку 1439, який дислокується в місті Іркутськ з подібним протестом вже виступали у січні цього року. Свої звернення вони викладають в мережі.

"Бійців територіальної оборони за один день сформували в штурмові загони та направили штурмувати опорний пункт Авдіївки — без підтримки артилерії, зв’язку, саперів, розвідки — на забій", — скаржаться вояки ЗС РФ.

За їхніми словами, їх не тільки ліквідовують ЗСУ, а й розстрілюють свої ж, коли вони не хочуть йти на штурм.

"Командири "ДНР" ведуть вогонь з кулеметів і БМП по наших мобілізованих через те, що вони відмовляються приєднуватися до штурмових підрозділів. Звертатися до місцевої військової прокуратури немає сенсу, оскільки вони в повній змові з командуванням. На цей момент цей батальйон майже повністю знищений", – розповідає один із військовослужбовців.

Наприкінці окупанти поскаржилися, що їхній підрозділ перебуває у безвихідному становищі, а їхнє керівництво не дбає про їхні життя.

Раніше Фокус повідомляв, що в мережі з'явилося відео, як на Донеччині на Бахмутському напрямку бійці 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" залетіли на БМП на позиції вояк ПВК "Вагнер", які закріпилися в одному з покинутих приватних будинків, і впритул розстріляли місце їхнього схову.

На Запоріжжі ЗСУ знищили понад 100 окупантів, які проводили розвідку в районі міста Токмак. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 25 лютого.