"Отправляют на убой и расстреливают свои же": ВС РФ на Донбассе во второй раз устроили бунт, — CNN

По информации журналистов, мобилизованные в Иркутске российские захватчики жалуются, что их заставляют без поддержки артиллерии, связи и разведки штурмовать оборону ВСУ в районе Авдеевки.

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Во второй раз за месяц российские оккупанты, мобилизованные в Иркутске в РФ и переброшенные в Украину, устроили бунт. Они недовольны тем, что должны выполнять "преступные приказы" руководства "ДНР" и идти в бой без поддержки. Об этом сообщает CNN.

Военнослужащие ВС РФ из полка 1439, который дислоцируется в городе Иркутск, с подобным протестом уже выступали в январе этого года. Свои обращения они вылаживают в сети.

"Бойцов территориальной обороны за один день сформировали в штурмовые отряды и направили штурмовать опорный пункт Авдеевки — без поддержки артиллерии, связи, саперов, разведки — на убой", — жалуются солдаты ВС РФ.

По их словам, их не только ликвидируют ВСУ, но и расстреливают свои, когда они не хотят идти на штурм.

"Командиры "ДНР" ведут огонь из пулеметов и БМП по нашим мобилизованным из-за того, что они отказываются присоединяться к штурмовым подразделениям. Обращаться к местной военной прокуратуре нет смысла, поскольку они в полном сговоре с командованием. На данный момент этот батальон почти полностью уничтожен", – рассказывает один из военнослужащих.

В конце оккупанты пожаловались, что их подразделение находится в безвыходном положении, а их руководство не заботится об их жизни.

Ранее Фокус сообщал, что в сети появилось видео, как на Донетчине на Бахмутском направлении драки 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный овраг" залетели на БМП на позиции закрепившихся в одном из заброшенных частных домов воинов ППК "Вагнер". в упор расстреляли место их хранения.

В Запорожье ВСУ уничтожили более 100 оккупантов, которые проводили разведку в районе города Токмак. Об этом говорится в отчете американского Института по изучению войны за 25 февраля.