ВСУ называют их "копателями": как благодаря безоружным солдатам ВС РФ продвигаются под Бахмутом

ВС РФ в районе Бахмута используют безоружных солдат, которые продвигаются в сторону позиций ВСУ, но не могут отступить из-за "заградительных отрядов" сзади, пишет NYT.

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Российская армия выставляет "заградительные отряды" под Бахмутом и безоружных солдат для продвижения вперед. Об этом пишет издание New York Times со ссылкой на рассказы командиров подразделений Сил обороны Украины.

По словам украинских защитников, давших комментарии NYT, за отступление российским солдатам грозит расстрел или лишение свободы. Так, в кармане одного из убитых оккупантов ВСУ нашли документ, в котором говорится, что за дезертирство военнослужащим ВС РФ – грозит смертная казнь. В частности, также обнародованы аудиоперехваты россиян, где речь идет также о расстреле за оставление места боя.

Украинские защитники продемонстрировали журналистам видео из-под Бахмута, сделанное с дрона, на котором видно, как российский солдат продвигается в сторону позиций ВСУ. После того, как он попал под обстрел, он хотел сбежать, но затем вернулся назад и продолжил продвижение.

Командир подразделения аэроразведки ВСУ Ярослав рассказал, что у российского солдата не было оружия, а ВСУ называет подобных ему "копачами". Солдат РФ без оружия с самими лопатами отправляют в сторону позиций ВСУ копать окопы, или же они занимаются доставлением боеприпасов.

В ВСУ отмечают "хорошее распределение задач" у идущих в наступление россиян, особенно их умение быстро окапываться на захваченных участках.

"Вскоре у них появляется целая деревня", — сказал Ярослав по аэроразведке.

Военный РФ рассказал об убийстве безоружных бойцов ВСУ. Аудиоперехват опубликовал ГУР Минобороны Украины 16 марта. Российский оккупант признался, что в упор расстрелял двух захвативших на позиции бойцов ВСУ. При этом он похвастался, что начальство ему только "пальцем помашет" и никак наказывать за это не будет.

Российские оккупанты, которых мобилизовали в Иркутске в РФ и перебросили в Украину, устроили бунт. Они недовольны тем, что должны выполнять "преступные приказы" руководства "ДНР" и идти в бой без поддержки. По их словам, их не только ликвидируют ВСУ, но и расстреливают свои, когда они не хотят идти на штурм.