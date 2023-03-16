"Я в упор их расстрелял": военный РФ рассказал об убийстве безоружных бойцов ВСУ (видео)

Оккупант в телефонном разговоре с женой заявил, что будет убивать всех украинцев, в том числе женщин и детей. При этом начальство ему лишь "пальцем помашет" и никак наказывать за это не будет.

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Российский военный рассказал о том, как убил двоих бойцов Вооруженных сил Украины несмотря на то, что они сдали оружие. Перехват разговора оккупанта 16 марта опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В перехваченном разговоре служащий ВС РФ рассказывает своей жене о том, что видео его военного преступление попало в руки его руководства. При этом он утверждает, что ему ничего не будет за убийство, разве что "комбат пальцем помашет".

"Ну, в бою получается перестрелка. Мы втроем, где-то четвертый рядом был, на камеру снимал, я рядом с ним был. Мы подскочили, они в окопе двое лежали. И он им орет, — "Оружие, п******ы, в сторону!". Я на мушке их держал, они оружие нам отдали, а я в упор их расстрелял. И на видео, что я их расстреливаю в упор, они оружие сдали, а я их все равно прикончил", — рассказал оккупант.

При этом в разговоре россиянин заявил, что будет убивать украинских женщин и детей. В свою очередь, жена оккупанта заявила, что "вагнеровцам" прощают тюремные сроки, а мужу не могут простить финансовые долги.

Напомним, 13 марта сообщалось о том, что тело украинского бойца территориальной обороны ВСУ Александра Мациевского, которого российские войска в плену расстреляли за фразу "Слава Украине", возвращено и захоронено в Черниговской области.

Ранее, 12 марта, президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. По словам главы государства, бойца 119-й бригады ТрО будут помнить во всей стране за храбрость, уверенность и фразу "Слава Украине".