Зеленский присвоил звание Героя Украины расстрелянному пленному Мациевскому (видео)

По словам лидера страны, бойца 119-й бригады ТрО будут помнить во всей Украине за храбрость, уверенность и фразу "Слава Украине".

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Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что он присвоил звание Героя Украины расстрелянному военному пленному Александру Мациевскому. Об этом сообщается на странице Офиса президента в телеграм-канале.

12 марта украинский лидер присвоил звание Герой Украины расстрелянному бойцу 119-й отдельной бригады территориальной обороны Александру Мациевскому. Сегодня же Служба безопасности Украины смогла окончательно установить личность расстрелянного военнопленного.

"Сегодня я присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому, солдату. Человеку, которого будут знать все украинцы. Человеку, которого будут вечно помнить за его храбрость, за его уверенность в Украине и за его "Слава Украине". Герою слава, Героям слава, Украине слава", — сказал президент Зеленский.

Напомним, 7 марта в Главном управлении разведки заявили, что найти виновных в расстреле украинского бойца — это вопрос чести. Вместо деморализации украинцы получили еще больше ненависти к РФ.

8 марта в ООН заявили, что видео расстрела украинского военнопленного может быть настоящим. Однако окончательно нужно дождаться результатов независимого расследования.