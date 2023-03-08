"Видео может быть настоящим": в ООН отреагировали на кадры расстрела пленного бойца ВСУ

Представители Организации сделали предварительное заключение о подлинности вирусного видео с расстрелом безоружного военнопленного и призвали дождаться результатов независимого расследования.

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Организация Объединенных Наций предварительно заключила подлинность видео с расстрелом украинского солдата ВСУ. Об этом заявила сегодня представитель Управления ООН по правам человека агентству France-Presse, сообщает The Guardian.

На жестоких кадрах видно, как задержанный украинский военный стоит в траншее и курит сигарету, затем он произносит украинский лозунг "Слава Украине", после чего падает, расстрелянный из автоматной очереди.

"Нам известно о видео, размещенном в социальных сетях, на котором видно, как украинского солдата, выведенного из боя, очевидно, расстреливают российские вооруженные силы. На основе предварительной экспертизы мы считаем, что видео может быть настоящим", — заявила спикер ООН.

"После вооруженного нападения России на Украину более года назад Управление ООН по правам человека зафиксировало многочисленные нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных, в том числе многочисленные случаи казней как российских, так и украинских военнопленных", — сказала она.

По словам спикера ООН, по всем этим обвинениям должны быть проведены беспристрастные и эффективные расследования, а виновные должны быть привлечены к ответственности.

Также, по предварительным данным от представителей сухопутных войск ВС Украины, опубликованным 7 марта, расстрелянный солдат является военнослужащим 30-й отдельной механизированной бригады по имени Тимофей Николаевич Шадура, который считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 г. после боевых действий в районе Бахмута.

Расстрел военного за слова "Слава Украине": что известно

Напомним, 6 марта в сети распространилось вирусное видео на котором российские солдаты расстреливают украинского военного за слова "Слава Украине". Об этом стало известно из видео, опубликованного блогером Сергеем Стерненко.

"Еще одно военное преступление россиян. Украинский солдат был захвачен в плен. После того как он сказал "Слава Украине" россиянин застрелил его и снял это на видео", — подписал видео Стерненко.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти и наказать виновных в совершении военного преступления.

Вчера Фокус писал о том, что представители ГУР сообщили, что комплексная работа по поиску исполнителей расстрела уже идет, и что вопрос, как в данном, так и в предыдущих случаях расправ над украинскими военными остается "вопросом чести".