"Відео може бути справжнім": в ООН відреагували на кадри розстрілу полоненого бійця ЗСУ

Представники Організації зробили попередній висновок про справжність вірусного відео з розстрілом беззбройного воєннополоненого та закликали дочекатися результатів незалежного розслідування.

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Організація Об'єднаних Націй попередньо уклала справжність відео із розстрілом українського солдата ЗСУ. Про це заявила сьогодні представниця Управління ООН з прав людини агентству France-Presse, повідомляє The Guardian.

На жорстоких кадрах видно, як затриманий український воєнний стоїть у траншеї та палить цигарку, потім він вимовляє українське гасло "Слава Україні", після чого падає, розстріляний з автоматної черги.

"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата, виведеного з бою, вочевидь, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", — заявила речник ООН.

"Після збройного нападу Росії на Україну більше року тому Управління ООН з прав людини зафіксувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо воєннополонених, зокрема численні випадки страт як російських, так і українських воєннополонених", — сказала вона.

За словами спікера ООН, за всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Також, за попередніми даними від представників сухопутних військ ЗС України, опублікованих 7 березня, розстріляний солдат є воєннослужбовцем 30-ї окремої механізованої бригади на ім'я Тимофій Миколайович Шадура, який вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 р. після бойових дій у районі Бахмута.

Розстріл військового за слова "Слава Україні": що відомо

Нагадаємо, 6 березня в мережі поширилося вірусне відео, на якому російські солдати розстрілюють українського воєнного за слова "Слава Україні". Про це стало відомо з відео, опублікованого блогером Сергієм Стерненком.

"Ще один воєнний злочин росіян. Українського солдата захопили в полон. Після того як він сказав "Слава Україні", росіянин застрелив його і зняв це на відео", — підписав відео Стерненко.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський пообіцяв знайти та покарати винних у скоєнні воєнного злочину.

Учора Фокус писав про те, що представники ГУР повідомили, що комплексна робота з пошуку виконавців розстрілу вже йде, і що питання, як у цьому, так і в попередніх випадках, розправ над українськими воєнними залишається "питанням честі".