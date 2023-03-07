"Хотіли залякати, але тільки об'єднали", — в ГУР про розстріл полоненого за "Слава Україні"

Якими б варварами не були вороги України, виконавці злочину понесуть відповідальність за законами міжнародного права, запевнили в розвідці.

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Відео зі стратою українського військового за слова "Слава Україні" виклали у мережу з метою залякування українців. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Під час ефіру Юсов наголосив, що військовополонений ЗСУ був без зброї і перебував під захистом Женевської конвенції, яку грубо порушили російські військові.

"Ось ще одна ілюстрація, з ким ми маємо справу. Він насправді був убитий після гасла "Слава Україні". Це ще один прояв саме геноцидної війни і політики геноциду агресора", — сказав він.

На думку Юсова, росіяни, в межах інформаційно-психологічної операції, свідомо записали свій злочин і свідомо виклали в мережу відео зі стратою беззбройного полоненого, щоб залякати українців, оскільки "р*шисти не соромляться цих актів геноциду".

"Це зроблено для того, щоб підняти рівень ненависті до українців всередині країни, і щоб залякати самих українців. Але як у всіх інших випадках — так званого бліцкригу, або ракетних ударів — це речі, які тільки об'єднують українців для боротьби", — додав представник ГУР.

Юсов наголосив, що українці та українські військові залишаються представниками цивілізованої країни і нації.

"Якими б варварами не були наші вороги, ми дотримуємося правил Женевської конвенції та правил міжнародного права, зокрема з військовополоненими із армії РФ", — заявив він.

На запитання журналіста про пошук винних у військовому злочині та подальшу відповідальність, Юсов зазначив, що комплексна робота з пошуку виконавців уже йде, і що питання, як у цьому, так і в попередніх випадках, розправ над українськими військовими залишається "питанням честі".

Нагадаємо, у понеділок 6 березня, в соцмережах поширилося резонансне відео з жорстоким вбивством полоненого українського військового за слова "Слава Україні".

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відео, на якому російські військовослужбовці відкрили автоматну чергу по українському військовополоненому.

6 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду із вимогою негайно розпочати розслідування військового злочину Росії.

Також Фокус повідомляв, що хештег із гаслом "Слава Україні!" очолив світові тренди Twitter.