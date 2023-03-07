"Хотели запугать, но только объединили", — в ГУР о расстреле пленного за "Слава Украине"

Какими бы варварами не были враги Украины, исполнители преступления понесут ответственность по законам международного права, заверили в разведке.

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Видео с казнью украинского военного за слова "Слава Украине" выложили в сеть с целью запугивания украинцев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона "Єдині новини".

Во время эфира Юсов подчеркнул, что военнопленный ВСУ был без оружия и находился под защитой Женевской конвенции, которую вопиюще нарушили российские военные.

"Вот еще одна иллюстрация, с кем мы имеем дело. Он на самом деле был убит после лозунга "Слава Украине". Это еще одно проявление именно геноцидной войны и политики геноцида агрессора", — сказал он.

По мнению Юсова, россияне, в рамках информационно-психологической операции, сознательно записали свое преступление и сознательно выложили в сеть видео с казнью безоружного пленного, чтобы запугать украинцев, поскольку "р*шисты не стыдятся этих актов геноцида".

"Это сделано, для того, чтобы поднять уровень ненависти к украинцам внутри страны, и чтобы запугать самих украинцев. Но как во всех других случаях — так называемого блицкрига, или ракетных ударов — это вещи, которые только объединяют украинцев для борьбы", — добавил представитель ГУР.

Юсов подчеркнул, что украинцы и украинские военные остаются представителями цивилизованной страны и нации.

"Какими бы варварами не были наши враги мы придерживаемся правил Женевской конвенции и правил международного права, в том числе с военнопленными из армии РФ", — заявил он.

На вопрос журналиста о поиске виновных в военном преступлении и последующей ответственности, Юсов отметил, что комплексная работа по поиску исполнителей уже идет, и что вопрос, как в данном, так и в предыдущих случаях расправ над украинскими военными остается "вопросом чести".

Напомним, в понедельник 6 марта, в соцсетях распространилось резонансное видео с жестоким убийством плененного украинского военного за слова "Слава Украине".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал видео, на котором российские военнослужащие открыли автоматную очередь по украинскому военнопленному.

6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к прокурору Международного уголовного суда с требованием немедленно начать расследование военного преступления России.

Также Фокус сообщал, что хэштег с лозунгом "Слава Украине!" возглавил мировые тренды Twitter.