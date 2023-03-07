Расстрел военнопленного: хэштег "Слава Украине!" возглавил мировые тренды Twitter

Со вчерашнего дня в соцсети появилось более 87 тысяч твитов, посвященных убитому оккупантами пленнику, который стал еще одним символом героической борьбы украинцев.

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Хэштег Slava Ukraini возглавил мировые тренды Twitter — меньше чем за сути, в социальной сети опубликовали более 87 тысяч твитов, посвященных украинскому военнопленному, которого российские оккупанты расстреляли после его слов "Слава Украине".

"Трудно подобрать какие-либо слова. Бесчеловечное варварское лицо нашего врага ясно видно всему миру. Единственное, что нам остается, это вытереть высохшие слезы и продолжать работать для победы. Все вместе. Покойтесь с миром. Покойся с миром. Слава Украине! Героям слава!", — написал шоумен и волонтер Сергей Притула в своем Twitter-аккаунте.

"Российские солдаты казнили украинского военнослужащего за крик "слава Украине". Они создали еще одного героя", — написал один из пользователей Twitter.

Расстрел украинского военнопленного

Напомним, видео расстрела оккупантами находившегося в плену украинского военного опубликовал в соцсетях блогер и общественный активист Сергей Стерненко. На записи защитник Украины говорит на камеру "Слава Украине". В ответ раздается автоматная очередь, и пленный падает на землю.

Реакция Украины на расстрел военнопленного

В тот же день на видео отреагировали у Зеленского. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у оккупантов не получится избежать ответственности за свои преступления. Он отметил, что военные ВС РФ оправдывают преступления борьбой с "нацистами", однако на самом деле они являются лишь примером "национального ничтожества".

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец послал видео своим иностранным коллегам.

"России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций. Это выявление низости и подлости", — заявил омбудсмен.

Также 6 марта Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения законов обычаев войны.

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом", — заявил генпрокурор Андрей Костин.

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский сказал, — "Мы найдем убийц".

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с требованием немедленно начать расследование военного преступления России.