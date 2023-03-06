Расстреляли за "Слава Украине": СБУ начала расследование за нарушение обычаев войны

Генпрокурор Андрей Костин заверил, что россияне понесут ответственность за нарушение международного права. По его словам, на войне тоже есть свои законы.

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Правоохранители будут расследовать убийство украинского военного, снятое на видео как нарушение законов и обычаев войны. Служба безопасности Украины зарегистрировала соответствующее уголовное производство. Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УКУ — нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора", — поделились в офисе.

Видео, о котором идет речь, Фокус не публикует по этическим соображениям. На нем виден мужчина в военной форме, курящий сигарету. Он громко произносит "Слава Украине" в камеру, после чего слышна автоматическая очередь — неизвестный падает на землю.

"Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание. Все причастные будут отвечать перед Законом", — заявил генпрокурор Андрей Костин.

Расстрел военнопленного: что известно

Видео, опубликованное блоггером Сергеем Стерненко, прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Чиновник заявил, что россияне понесут ответственность за совершенные военные преступления. По словам Ермака, захватчики оправдывают их мифами о нацистах, навязанных пропагандой.

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил видео в качестве доказательства очередного военного преступления России своим коллегам из разных стран мира. Чиновника возмутило, что россияне убили человека за слова, которые сейчас вызывают уважение в мире. "Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций", — заявил Лубинец.