Расстрел украинского военнопленного: Кулеба требует от Гааги начать расследование

Глава украинской дипломатии назвал инцидент с расстрелом нашего бойца доказательством геноцида. И требует, чтобы виновники предстали перед правосудием.

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, обратился к прокурору Международного уголовного суда Кариму Хану с требованием немедленно начать расследование военного преступления России. Об этом известно из соцсетей чиновника.

"Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только при слове "Слава Украине". Еще одно доказательство, что эта война является геноцидом. Крайне необходимо, чтобы Карим Хан начал немедленное расследование МКС этого ужасного военного преступления. Виновные должны предстать перед правосудием", – написал Кулеба.

Видео, о котором идет речь, Фокус не публикует по этическим соображениям. На нем мужчина в военной форме курит сигарету и произносит лозунг "Слава Украине". В ответ раздается автоматная очередь, во время которой пленник падает на землю.

Убили за слова "Слава Украине": что уже известно

Видео опубликовал в понедельник, 6 марта, блоггер Сергей Стерненко в соцсетях. Он сообщил, что россияне захватили украинского солдата в плен и расстреляли за патриотический лозунг.

На запечатленное преступление отреагировал председатель ОП Андрей Ермак. Чиновник написал, что Россия оправдывает военные преступления "нацистами" и культивирует их. Однако, по его словам, "за каждое такое военное преступление наступит возмездие".

Позже уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что послал видео своим коллегам из других стран. По его словам, снятый расстрел военного является нарушением Женевских конвенций и проявлением подлости со стороны россиян.

На видео отреагировали и в Службе безопасности Украины: правоохранители расследуют очередное военное преступление РФ. Как сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство за нарушение законов и обычаев войны.

"Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим", — заявил генпрокурор Андрей Костин.