Розстріл українського військовополоненого: Кулеба вимагає від Гааги розпочати розслідування

Голова української дипломатії назвав інцидент із розстрілом нашого бійця доказом геноциду. І вимагає, щоб винуватці постали перед правосуддям.

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана з вимогою негайно розпочати розслідування воєнного злочину Росії. Про це відомо з соцмереж посадовця.

"Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова "Слава Україні". Ще один доказ, що ця війна є геноцидом. Вкрай необхідно, щоб Карім Хан розпочав негайне розслідування МКС цього жахливого воєнного злочину. Винні мають постати перед правосуддям", — написав Кулеба.

Відео, про яке йдеться, Фокус не публікує з етичних міркувань. На ньому чоловік у військовій формі курить цигарку та промовляє гасло "Слава Україні". У відповідь лунає автоматна черга, під час якої полонений падає на землю.

Вбили за слова "Слава Україні": що вже відомо

Відео опублікував у понеділок, 6 березня, блогер Сергій Стерненко у соцмережах. Він повідомив, що росіяни захопили українського солдата у полон та розстріляли за патріотичне гасло.

На зафільмований злочин відреагував голова ОП Андрій Єрмак. Чиновник написав, що Росія виправдовує воєнні злочини "нацистами" та культивує їх. Однак, за його словами, "за кожен такий воєнний злочин настане відплата".

Пізніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що надіслав відео своїм колегам з інших країн. За його словами, зафільмований розстріл військового є порушенням Женевських конвенцій та виявленням підлості з боку росіян.

На відео відреагували й у Службі безпеки України: правоохоронці розслідуватимуть черговий воєнний злочин РФ. Як повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за порушення законів та звичаїв війни.

"Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим", — заявив генпрокурор Андрій Костін.