Зеленський присвоїв звання Героя України розстріляному полоненому Мацієвському (відео)

За словами лідера країни, бійця 119-ї бригади ТрО пам'ятатимуть у всій Україні за хоробрість, впевненість та фразу "Слава Україні".

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Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що він надав звання Героя України розстріляному військовому полоненому Олександру Мацієвському. Про це повідомляється на сторінці Офісу президента у телеграм-каналі.

12 березня український лідер надав звання Герой України розстріляному бійцю 119-ї окремої бригади територіальної оборони Олександру Мацієвському. Сьогодні ж Служба безпеки України змогла остаточно встановити особу розстріляного військовополоненого.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, солдату. Людині, яку знатимуть усі українці. Людині, яку вічно пам'ятатимуть за його хоробрість, за його впевненість в Україні та за його "Слава Україні". Герою слава, Героям слава, Україні слава", — сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, 7 березня у Головному управлінні розвідки заявили, що знайти винних у розстрілі українського бійця — це питання честі. Замість деморалізації українці здобули ще більше ненависті до РФ.

8 березня в ООН заявили, що відео розстрілу українського військовополоненого може бути справжнім. Проте остаточно слід дочекатися результатів незалежного розслідування.