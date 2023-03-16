"Я в упор їх розстріляв": військовий РФ розповів про вбивство беззбройних бійців ЗСУ (відео)

Окупант у телефонній розмові з дружиною заявив, що вбиватиме всіх українців, зокрема жінок та дітей. При цьому начальство йому лише "пальцем помахає" і ніяк карати за це не буде.

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Російський військовий розповів про те, як убив двох бійців Збройних сил України, незважаючи на те, що вони здали зброю. Перехоплення розмови окупанта 16 березня опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

У перехопленій розмові службовець ЗС РФ розповідає своїй дружині про те, що відео його воєнного злочину потрапило до рук його керівництва. При цьому він стверджує, що йому нічого не буде за вбивство, хіба що комбат пальцем помахає.

"Ну, в бою виходить перестрілка. Ми втрьох, десь четвертий поряд був, на камеру знімав, я поряд з ним був. Ми підскочили, вони в окопі двоє лежали. І він їм кричить: "Зброю, п******и, убік!". Я на мушці їх тримав, вони зброю нам віддали, а я в упор їх розстріляв", — розповів окупант.

При цьому в розмові росіянин заявив, що вбиватиме українських жінок та дітей. Зі свого боку, дружина окупанта заявила, що "вагнерівцям" прощають тюремні терміни, а чоловікові не можуть пробачити фінансові борги.

Нагадаємо, 13 березня повідомлялося про те, що тіло українського бійця територіальної оборони ЗСУ Олександра Мацієвського, якого російські війська у полоні розстріляли за фразу "Слава Україні", повернуто та поховано у Чернігівській області.

Раніше, 12 березня, президент Володимир Зеленський надав звання Героя України Олександру Мацієвському. За словами голови держави, бійця 119-ї бригади ТрО пам'ятатимуть у всій країні за хоробрість, впевненість та фразу "Слава Україні".