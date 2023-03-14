"Вирушив на бойове завдання": у ЗСУ розповіли обставини розстрілу Мацієвського (відео)

За словами командира загиблого військовополоненого, у нього разом із групою товаришів по службі зав'язався нерівний бій з російською армією. Внаслідок чого всі військові загинули.

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Тіло українського бійця територіальної оборони ЗСУ Олександра Мацієвського, якого російські війська у полоні розстріляли за фразу "Слава Україні", повернуто та поховано на Чернігівщині. Про це повідомляється у сюжеті "ТСН" за 13 березня.

Мама загиблого героя розповіла, що про смерть сина дізналася давно. Проте жахнулася, коли побачила відео із розстрілом в інтернеті.

"Я дивлюся... Сашко! Це ж Сашко!" — каже вона про свою першу реакцію.

Остання розмова Олександра Мацієвського з матір'ю відбулася 29 грудня 2022-го, він закликав її берегти себе. Після цього боєць ЗСУ вирушив на бойове завдання, під час якого у нього разом із групою товаришів по службі зав'язався нерівний бій з російською армією, розповів його командир. Внаслідок чого всі п'ять військових загинули.

Забрати тіла українських солдатів не вдалося, їх повернули під час обміну з росіянами.

Експертизу ДНК не проводили. Олександра Мацієвського впізнала мама та бойові побратими по шраму над бровою та за подарованим командиром шевроном. Він мав численні кульові поранення.

Що відомо про Олександра Мацієвського?

На початку повномасштабного вторгнення Росії Олександр Мацієвський брав участь в обороні рідної Чернігівської області та Чернігова. Він не мав бойового досвіду і не служив в армії. Проте за час бойових дій чоловік вивчився на снайпера і наприкінці 2022 року його перекинули на Донеччину, його бригада знаходилася в районі Соледара.

Мацієвському було 42 роки, має 19-річного сина. Раніше він навчався у Молдові, у МЗС України розповіли, що він є громадянином цієї країни. Проте останнім часом чоловік проживав у місті Ніжин.

Нагадаємо, 12 березня президент Володимир Зеленський надав звання Героя України Олександра Мацієвського. За його словами, бійця 119-ї бригади ТрО пам'ятатимуть у всій країні за хоробрість, впевненість та фразу "Слава Україні".

6 березня російські пабліки розповсюдили відео, на якому ЗС РФ розстрілюють українського військовополоненого після його фрази "Слава Україні". У Зеленського пообіцяли, що військові, причетні до цього, будуть покарані.