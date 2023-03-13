"Це мій Сашко": мама розстріляного росіянами Мацієвського розповіла про свого сина (відео)

Параска Демчук побачила страту сина, який встиг перед смертю сказати "Слава Україні!", на відео в соцмережах. Востаннє вона говорила з Олександром 29 грудня — за день до того, як він зник безвісти.

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Мати Олександра Мацієвського, який посмертно отримав звання Героя України, Параска Демчук розповіла журналістам про свого сина, який встиг перед розстрілом сказати окупантам в обличчя "Слава Україні!". Інтерв'ю із нею 10 березня опублікувало видання Bild.

За словами матері, Олександр був сміливим чоловіком і дуже любив Україну.

30 грудня Мацієвський перестав виходити на зв'язок. Напередодні, 29 грудня, боєць востаннє зателефонував матері.

Олександр Мацієвський

Параска Михайлівна розповідає, що не знала, що її син перебуває у гарячій точці, він приховував цю інформацію від неї, щоб жінка не турбувалася.

Про те, що її сина більше немає в живих, Демчук дізналася із соцмереж. Вона побачила у Facebook відео та одразу впізнала Олександра.

"Я дивлюсь і розумію — це мій син, і я закричала "Саша! Це мій Сашко!". Це був шок", — зізнається жінка.

Параска Демчук спілкується із журналістом Bild

Після цього вона відправила відео своїй невістці Юлії, яка також упізнала Олександра. У 19-річного сина Олександра Михайла трапилася істерика після побаченого, розповідає Параска Михайлівна.

Мацієвський часто повторював удома фразу "Слава Україні", каже мати загиблого. Для нього це було "почерком життя", підкреслює вона.

"Він стояв без зброї, але водночас пишався тим, що він українець. Він завжди був неймовірно сміливим. У той момент єдиною зброєю, якою він міг захистити себе, було вимовити: "Слава Україні!", — коментує Демчук шокові кадри, на яких видно, як росіяни розстрілюють її сина.

Парасковія Демчук

Розстріл Мацієвського: пішов добровольцем на фронт

Як розповідає Параска Демчук, Мацієвський завжди був готовий прийти на допомогу, зокрема й росіянам — до початку війни. Так, у 2001 році, коли в російському місті Ленськ у Якутії сталася повінь, Олександр негайно вирушив відновлювати місто. У Росії він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, там народився його син.

До 24 лютого 2022 року Олександр Мацієвський працював у Києві електромонтажником. Після вторгнення російської армії чоловік пішов воювати як добровольець — записався в територіальну оборону міста Ніжин у Чернігівській області.

У лютому тіло Мацієвського та двох його побратимів повернули додому, але на той момент інформації про обставини його загибелі не було. Параска Демчук їздила на впізнання сина. Вона зізнається, що це був найстрашніший день її життя.

14 лютого українського бійця поховали на цвинтарі у Ніжині.

Нагадаємо, 12 березня СБУ остаточно підтвердила особу бійця, якого розстріляли після сказаних ним слів "Слава Україні".

Цього ж дня президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні розповів, що він надав звання Героя України розстріляному військовому полоненому Олександру Мацієвському.