"Это мой Саша": мама расстрелянного россиянами Мациевского рассказала о своем сыне (видео)

Прасковья Демчук увидела казнь сына, успевшего перед смертью сказать "Слава Украине!", на видео в соцсетях. Последний раз она говорила с Александром 29 декабря — за день до того, как он пропал без вести.

Related video

Мать Александра Мациевского, посмертно получившего звание Героя Украины, Прасковья Демчук рассказала журналистам о своем сыне, который успел перед расстрелом сказать оккупантам в лицо "Слава Украине!". Интервью с ней 10 марта опубликовало издание Bild.

По словам матери, Александр был смелым мужчиной и очень любил Украину.

30 декабря Мациевский перестал выходить на связь. Накануне, 29 декабря, боец в последний раз позвонил матери.

Александр Мациевский

Прасковья Михайловна рассказывает, что не знала, что ее сын находится в горячей точке, он скрывал эту информацию от нее, чтобы женщина не беспокоилась.

О том, что ее сына больше нет в живых, Демчук узнала из соцсетей. Она увидела в Facebook видео и сразу узнала Александра.

"Я смотрю и понимаю — это мой сын, и я закричала "Саша! Это мой Саша!". Это был шок", — признается женщина.

Прасковья Демчук общается с журналистом Bild

После этого она отправила видео своей невестке Юлии, которая также опознала Александра. У 19-летнего сына Александра Михаила случилась истерика после увиденного, рассказывает Прасковья Михайловна.

Мациевский часто повторял дома фразу "Слава Украине", говорит мать погибшего. Для него это было "почерком жизни", подчеркивает она.

"Он стоял без оружия, но в то же время гордился тем, что он украинец. Он всегда был невероятно смелым. В тот момент единственным оружием, которым он мог защитить себя, было произнести: "Слава Украине!", — комментирует Демчук шокирующие кадры, на которых видно, как россияне расстреливают ее сына.

Прасковья Демчук

Расстрел Мациевского: пошел добровольцем на фронт

Как рассказывает Прасковья Демчук, Мациевский всегда был готов прийти на помощь, в том числе и россиянам — до начала войны. Так, в 2001 году, когда в российском городе Ленск в Якутии произошло наводнение, Александр немедленно отправился восстанавливать город. В России он познакомился со своей будущей женой, там же родился его сын.

До 24 февраля 2022 года Александр Мациевский работал в Киеве электромонтажником. После вторжения российской армии мужчина пошел воевать в качестве добровольца — записался в территориальную оборону города Нежин в Черниговской области.

В феврале тело Мациевского и двух его побратимов было возвращено домой, но на тот момент информации об обстоятельствах его гибели не было. Прасковья Демчук ездила на опознание сына. Она признается, что это был самый страшный день ее жизни.

14 февраля украинского бойца похоронили на кладбище в Нежине.

Напомним, 12 марта СБУ окончательно подтвердила личность бойца, которого расстреляли после сказанных им слов "Слава Украине".

В этот же день президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении рассказал, что он присвоил звание Героя Украины расстрелянному военному пленному Александру Мациевскому.