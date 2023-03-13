Розстріляний за "Слава Україні" Мацієвський був громадянином Молдови, — МЗС

У Міністерстві закордонних справ та з питань європейської інтеграції Молдови заявили, що страту захисника України можна кваліфікувати як воєнний злочин та висловили співчуття рідним загиблого.

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Український військовий Олександр Мацієвський, якого розстріляли за слова "Слава Україні", є громадянином Молдови. Цю інформацію 13 березня підтвердило Міністерство закордонних справ та з питань європейської інтеграції Республіки Молдова.

"Після підтвердження українською стороною факту, що страченим російськими солдатами українським військовим є Олександр Мацієвський, МЗС рішуче засуджує вбивство громадянина Молдови, діяння, яке можна кваліфікувати як воєнний злочин та грубе порушення міжнародного гуманітарного права", — йдеться у заяві.

У профільному міністерстві також висловили щирі співчуття рідним та близьким Олександра Мацієвського. У відомстві наголосили, що солідарні із почуттями українського народу.

"Ми підтверджуємо тверду позицію Республіки Молдова щодо засудження жорстокої війни Російської Федерації проти України", — запевнили в МЗС.

Нагадаємо, мама розстріляного росіянами Мацієвського розповіла про свого сина. Параска Демчук побачила страту сина, який встиг перед смертю сказати "Слава Україні!", на відео в соцмережах. Востаннє вона розмовляла з Олександром 29 грудня 2022 року — за день до того, як він зник безвісти.

Крім того, 12 березня СБУ остаточно підтвердила особу бійця, якого розстріляли за слова "Слава Україні". Після проведення низки експертиз слідчі встановили, що загиблим є боєць 119 окремої бригади ТрО Олександр Мацієвський. Його розстріляли за день до нового року.