"Отправился на боевое задание": в ВСУ рассказали обстоятельства расстрела Мациевского (видео)

По словам командира погибшего военнопленного, у него вместе с группой сослуживцев завязался неравный бой с российской армией. В результате чего все военные погибли.

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Тело украинского бойца территориальной обороны ВСУ Александра Мациевского, которого российские войска в плену расстреляли за фразу "Слава Украине", возвращено и захоронено в Черниговской области. Об этом сообщается в сюжете "ТСН" за 13 марта.

Мама погибшего героя рассказала, что о смерти сына узнала давно. Однако ужаснулась, когда увидела видео с расстрелом в интернете.

"Я смотрю… Саша! Это же Саша!" — говорит она о своей первой реакции.

Последний разговор Александра Мациевского с матерью состоялся 29 декабря 2022-го, он призвал ее беречь себя. После этого боец ВСУ отправился на боевое задание, во время которого у него вместе с группой сослуживцев завязался неравный бой с российской армией, рассказал его командир. В результате чего все пять военных погибли.

Забрать тела украинских солдат не удалось, их вернули во время обмена с россиянами.

Экспертизу ДНК не проводили. Александра Мациевского опознала мама и боевые побратимы по шраму над бровью и по подаренному командиром шеврону. У него были многочисленные пулевые ранения.

Что известно об Александре Мациевском?

В начале полномасштабного вторжения России Александр Мациевский участвовал в обороне родной Черниговской области и Чернигова. У него не было боевого опыта и он не служил в армии. Однако за время боевых действий мужчина выучился на снайпера и в конце 2022 года его перебросили в Донецкую область, его бригада находилась в районе Соледара.

Мациевскому было 42 года, у него есть 19-летний сын. Ранее он учился в Молдове, в МИД Украины рассказали, что он является гражданином этой страны. Однако в последнее мужчина проживал в городе Нежин.

Напомним, 12 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. По его словам, бойца 119-й бригады ТрО будут помнить во всей стране за храбрость, уверенность и фразу "Слава Украине".

6 марта российские паблики распространили видео, на котором ВС РФ расстреливают украинского военнопленного после его фразы "Слава Украине". У Зеленского пообещали, что военные, причастные к этому, понесут наказание.