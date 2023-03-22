ВСУ обнаружили три группы россиян в Бахмуте: одна из них уничтожена со складом БК (фото)

В командовании ССО рассказали, что оккупанты сосредоточились возле одного из домов, где хранили снаряды. После отработки по ним украинских сил две группы россиян выдвинулись для штурма позиций ВСУ.

Related video

Бойцы Сил специальных операций ВСУ во время разведки в районе Бахмута Донецкой области обнаружили три группы российских военных. В результате чего одна из них была уничтожена вместе со складом боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе Сил специальных операций 21 марта.

Сообщается, что в каждой из трех групп ВС РФ состояло 10-13 человек. Оккупанты сосредоточились возле одного из домов, который использовали как склад со снарядами.

Однако, обнаружив их путем наблюдения, операторы ССО и подразделения Сил обороны уничтожили одну группу противника вместе со складом БК. Остальные две группы российских войск выдвинулись для штурма позиций ВСУ.

Напомним, 21 марта Генштаб сообщил, что российская армия не оставляет попыток захватить Бахмут, однако российские военные уже теряют наступательный потенциал. В командовании ВСУ отметили, что оккупанты теряют большое количество живой силы, вооружения и военной техники.

В тот же день издание NYT писало, российская армия выставляет "заградительные отряды" под Бахмутом и безоружных солдат для продвижения вперед. По информации журналистов, за отступление их ждет расстрел или лишение свободы.

Также в ГПСУ рассказали, что украинский боец в районе Бахмута из автомата попал в китайский дрон. Для этого ему понадобилось несколько патронов.