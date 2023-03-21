"Понадобилось несколько патронов": над Бахмутом украинские пограничники сбили китайский дрон

Пограничники в Бахмуте поставили себе цель — сбивать вражеские дроны, хотя бы по одному в день, сообщают в Госпогранслужбе.

Related video

Российские оккупанты в районе Бахмута активизировали воздушную разведку, запуская дроны для отслеживания позиции украинских защитников. Находящиеся в районе города пограничники ГНСУ из автомата попали вражескую "птичку". Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что украинским защитникам для этого понадобилось несколько патронов.

"Сбить дрон оккупанта – выполнить суточную норму. Над Бахмутом пограничники сбили очередной вражеский дрон. Метко и быстро двигатель вражеского БПЛА приземлили несколькими патронами, а детали из "птички" еще понадобятся нашим защитникам", — говорится в сообщении.

Судя по фото, у оккупантов стало на один "DJI mavic 2", которые выпускает китайская компания DJI, меньше.

Десантник ВСУ под Бахмутом во время боя получил ранение в голову, но продолжил бой. Он забросал вражеский блиндаж гранатами и открыл огонь по кафирам из стрелкового оружия. Сам командир группы, который получил ранение, рассказывал, что российские оккупанты идут в бой с полными рожками автоматов и не понимают плана штурма.

Два бойца Сил обороны — кумовья в один день сбили два вражеских дрона, которые надоели украинским защитникам и наводили на них артиллерию. Боец из 100-й бригады с позывным "Фестиваль" из автомата подстрелил дрон "вагнеровцев", а боец 80-й бригады, тоже защищающей Бахмут — еще одного, на другом участке. Сами бойцы шутят, что это вероятно "был их день".