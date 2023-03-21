"Знадобилося кілька набоїв": над Бахмутом українські прикордонники збили китайський дрон

Прикордонники в Бахмуті поставили собі ціль — збивати ворожі дрони, хоча б по одному в день, повідомляють у Держприкордонслужбі.

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Російські окупанти в районі Бахмута активізували повітряну розвідку, запускаючи дрони для відстеження позиції українських захисників. Прикордонники ДПСУ, які перебувають в районі міста, з автомата поцілили ворожу "пташку". Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що українським захисникам для цього знадобилося кілька набоїв.

"Збити дрон окупанта – виконати добову норму. Над Бахмутом прикордонники збили черговий ворожий дрон. Влучно і швидко двигун ворожого БПЛА приземлили декількома набоями, а деталі із "пташки" ще знадобляться нашим захисникам", — йдеться в повідомленні.

Судячи з фото, в окупантів стало на один "DJI mavic 2", які випускаються китайською компанією DJI, менше.

Десантник ЗСУ під Бахмутом під час бою отримав поранення в голову, але продовжив бій. Він закидав ворожий бліндаж гранатами та відкрив вогонь по окупантах із стрілецької зброї. Сам командир групи, який зазнав поранення, розповідав, що російські окупанти йдуть в бій з повними ріжками автоматів і не розуміють плану штурму.

Два бійці Сил оборони — куми в один день збили два ворожі дрони, які надокучали українським захисникам та наводили на них артилерію. Боєць зі 100-ї бригади з позивним "Фестиваль" з автомата підстрелив дрон "вагнерівців", а боєць 80-ї бригади, яка теж захищає Бахмут — ще одного, на іншій ділянці. Самі бійці жартують, що то певно "був їхній день".