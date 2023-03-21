"ВС РФ теряют наступательный потенциал": в Генштабе рассказали о ситуации в Бахмуте

Только за последние сутки российские военные обстреляли 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении, включая сам Бахмут, на улицах которого уже идут бои.

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ВС РФ не оставляют попыток захватить Бахмут, однако российские военные уже теряют наступательный потенциал. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 21 марта.

"На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако теряет наступательный потенциал. Противник не прекращает попыток захватить город и теряет значительное количество живой силы, вооружения и военной техники", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ также рассказали о том, что за сутки от огня оккупантов пострадало 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении. Российские военные обстреляли Миньковку, Васюковку, Зализнянское, сам Бахмут, Григоровку, Ивановское, Александро-Шультино, Дылиевку, Нью-Йорк, Орехово-Василевку, Приволье и Часов Яр Донецкой области.

Однако украинским военным удалось отразить атаки противника в районах Богдановки, Ивановского, Предтечино и Северного.

Напомним, 20 марта стало известно, что активные бои за Бахмут Донецкой области происходят в черте города, у врага было определенное продвижение, но и Силы обороны имеют успехи на определенных участках. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, защита Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал врага и уничтожить самые подготовленные подразделения оккупантов.

Кроме того 20 марта стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой "не допустить отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ" в городе Бахмут Донецкой области. По его информации, якобы в марте-апреле ВСУ перейдут в полномасштабное наступление на этом участке фронта.