Бои за Бахмут идут в городе: враг продвинулся, но и у ВСУ есть успехи, — Маляр (видео)

По словам замминистра обороны Украины, защита Бахмута позволяет снизить наступательный потенциал врага и уничтожить самые подготовленные подразделения оккупантов.

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Активные бои за Бахмут Донецкой области происходят в черте города, у врага было определенное продвижение, но и Силы обороны имеют успехи на определенных участках. Об этом в понедельник, 20 марта, рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

Как отметила Маляр, оборона Бахмута позволяет уменьшить наступательный потенциал врага, уменьшить количество личного состава и военной техники оккупантов, а также уничтожить самые подготовленные подразделения противника. При этом в министерстве не скрывают, что ВСУ несут потери на этом участке фронта, однако потери врага там значительно выше.

"За время этих боев, к сожалению, с нашей стороны есть потери, вместе с тем у врага потери значительно выше. И у врага мы уничтожаем самые профессиональные его подразделения — подразделения "Вагнер", которые брошены на то, чтобы окружить и захватить Бахмут. Сегодня там происходят активные бои, в том числе в городе. Определенное продвижение у врага было, вместе с тем у нас тоже есть успехи на определенных участках и на сегодня продолжается оборона Бахмута.", — рассказала Маляр.

Кроме того, замминистра отметила, что сегодня враг ведет активное наступление сразу на нескольких направлениях на Донбассе.

"Сегодня горячо и в Белогоровке, и в Авдеевке, и в Угледаре, и в Марьинке. С начала января фактически происходит полномасштабное наступление на востоке Украины. Вместе с тем ВСУ очень мощно оказывают сопротивление. Действительно, самая горячая точка у нас — Бахмут. На этой неделе это уже второй месяц, как самые жарки бои, как ситуация критически обострилась в Бахмуте. Но несмотря на все прогнозы разных экспертов второй месяц в этих горячих боях Бахмут стоит", — отметила Маляр.

Хватает ли ВСУ опытных бойцов на самом деле?

Также замминистра обороны прокомментировала статью американского издания The Washington Post о том, что ВСУ не хватает опытных бойцов.

"Нельзя отрицать, что до вторжения было чуть больше 200 тысяч военных, а сейчас — под миллион. Такой объем людей подготовить — это определенный вызов, задачи, с которыми очень быстро справиться сложно. ТЦК сегодня работают гораздо лучше, чем в начале вторжения. Они пытаются все эти проблемы решить. О них известно. Они читают об этом не из The Washington Post и не из наших эфиров. С этими проблемами работают", — заявила Маляр.

Также Маляр, комментируя отчет Института изучения войны (ISW) от 19 марта заявила, что пока рано говорить о кульминации российского наступления.

"Генштаб уже два месяца говорит, о том, что в Бахмуте идут горячие бои. Говорить о том, что будет кульминацией можно только по истечении времени, потому что сейчас мы просто находимся в активной динамике боев за Бахмут", — резюмировала Маляр.

Напомним, 20 марта стало известно, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу с просьбой "не допустить отсечения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ" в городе Бахмут Донецкой области. По его информации, якобы в марте-апреле ВСУ перейдут в полномасштабное наступление на этом участке фронта.

Также 20 марта газета Military Times опубликовала интервью с защитниками Бахмута. Военные рассказали, что продолжают сдерживать натиск наемников ЧВК "Вагнер", которые несколько месяцев пытаются взять город в окружение.