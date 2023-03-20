ВСУ могут перехватить инициативу под Бахмутом благодаря новому провалу оккупантов, — ISW

По мнению американских аналитиков, боевая мощь ВС РФ с каждым днем становится все меньше, а задуманное "весеннее наступление" и вовсе достигает своей кульминации.

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Наступление Российской Федерации на Донбассе достигает своей кульминации и у Украины есть все шансы перехватить инициативу. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) в воскресенье, 19 марта.

По их словам, с каждым днем возможности противника становятся меньше и это видно по темпам боевых действий последних недель. Вооруженные силы Украины же становятся только сильнее благодаря помощи западных партнеров и это может позволить нашей армии перехватить инициативу и начать контрнаступление.

Также на это может указывать тот факт, что украинские защитники сумели провести небольшую контратаку в районе юго-западного направления возле Бахмута. Все это указывает на то, что "российские источники все больше не уверены в способности российских военных удержать инициативу вокруг Бахмута".

Значительно просели силы российских оккупантов и в районе Угледара, где они несут немалые потери ежедневно, как отмечают в ISW, что также свидетельствует о том, что силы войск РФ достигли пика и их очередное контрнаступление не обвенчалось успехом.

"Специальное восстановление существующих подразделений для развертывания под Угледаром, а также очевидное создание подбригадных эшелонированных специальных формирований свидетельствует о том, что боевые возможности России на западе Донецкой области значительно ухудшились", — говорится в сообщении.

В это же время ВСУ имеют шанс перехватить инициативу и начать собственное контрнаступление на многих участках фронта. Произойти это может в ближайшие месяцы.

Напомним, 18 марта ISW сообщал, что президент Китая Си Цзиньпин обсудит с Владимиром Путиным схемы уклонения от санкций. Все это может происходить при посредничестве Беларуси и документом, который был подписан Александром Лукашенко 1 марта текущего года в Пекине.

16 марта ISW писал, что "вагнеровцы" не смогут взять Бахмут, а наступление ЧВК близится к кульминации. Было замечено уменьшение количества обстрелов в городе и его окрестностях, особенно в последние несколько дней. Войскам РФ придется привлечь значительные резервы, чтобы изменить ситуацию.