ЗСУ можуть перехопити ініціативу під Бахмутом завдяки новому провалу окупантів, — ISW

На думку американських аналітиків, бойова міць ЗС РФ з кожним днем стає все меншою, а задуманий "весняний наступ" взагалі досягає своєї кульмінації.

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Наступ Російської Федерації на Донбасі досягає своєї кульмінації і Україна має всі шанси перехопити ініціативу. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у неділю, 19 березня.

За їхніми словами, з кожним днем можливості противника стають меншими і це видно за темпами бойових дій останніх тижнів. Збройні сили України ж стають лише сильнішими завдяки допомозі західних партнерів і це може дозволити нашій армії перехопити ініціативу та розпочати контрнаступ.

Також на це може вказувати на той факт, що українські захисники зуміли провести невелику контратаку у районі південно-західного напрямку біля Бахмута. Все це вказує на те, що "російські джерела все більше не впевнені у спроможності російських військових утримати ініціативу навколо Бахмута".

Значно просіли сили російських окупантів і в районі Вугледара, де вони зазнають чималих втрат щодня, як зазначають в ISW, що також свідчить про те, що сили військ РФ досягли піку і їхній черговий контрнаступ не увінчався успіхом.

"Спеціальне відновлення наявних підрозділів для розгортання під Вугледаром, а також очевидне створення підбригадних спеціальних ешелонованих формувань свідчить про те, що бойові можливості Росії на заході Донецької області значно погіршилися", — йдеться в повідомленні.

У цей же час ЗСУ мають шанс перехопити ініціативу та розпочати власний контрнаступ на багатьох ділянках фронту. Відбутися це може найближчими місяцями.

Нагадаємо, 18 березня ISW повідомляв, що президент Китаю Сі Цзіньпін обговорить із Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій. Все це може відбуватися за посередництвом Білорусі та документом, який був підписаний Олександром Лукашенком 1 березня поточного року в Пекіні.

16 березня ISW писав, що "вагнерівці" не зможуть взяти Бахмут, а наступ ПВК наближається до кульмінації. Було помічено зменшення кількості обстрілів у місті та його околицях, особливо останні кілька днів. Військам РФ доведеться залучити значні резерви, щоб змінити ситуацію.