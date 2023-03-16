"Вагнерівці" не зможуть взяти Бахмут, наступ ПВК наближається до кульмінації, — ISW

Аналітики зазначають, що самого наступу "Вагнера" буде замало для захоплення Бахмута. Є помітне зменшення кількості обстрілів у місті та його околицях, особливо в останні кілька днів. Військам РФ доведеться залучити значні резерви, щоб змінити ситуацію.

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Наступальний потенціал "вагнерівців" під Бахмутом знизився, наступ ПВК, схоже, наближається до кульмінації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 15 березня.

Як пишуть аналітики, посилаючись на українські військові джерела, є помітне зменшення кількості обстрілів у Бахмуті та його околицях, особливо останні кілька днів.

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин нещодавно наголосив, що брак боєприпасів негативно впливає на здатність продовжувати наступ на Бахмут і група була змушена розширити своє оточення Бахмута. Напередодні там заявили про "взяття" крихітного села Залізнянське за 9 км від Бахмута. Це вказує на те, що "вагнерівці", ймовірно, здійснюють опортуністичні локальні атаки на населені пункти на північ від Бахмута, які є невеликими і відносно легше захопити, оскільки не можуть захопити сам Бахмут.

"Недавні успіхи Вагнера на північ від Бахмута свідчать про те, що втрати живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність Вагнера завершити тісне оточення Бахмута або знайти значну територію в боях за міські райони. Захоплення Залізнянського та інших подібних на північ від Бахмута і на схід від траси Е40 навряд чи посилить здатність Вагнера захопити сам Бахмут або досягти інших важливих з оперативної точки зору успіхів.

Аналітики припускають, що військам РФ доведеться залучити значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації. І цілком можливо, що їм вдасться це зробити, оскільки ISW помітила частини російських повітрянодесантних полків у Бахмуті і навколо нього, поки не надто залучених до бойових дій. Росіяни також можуть залучити елементи інших регулярних підрозділів, включаючи, можливо, 2-у мотострілецьку дивізію чи підрозділи, перекинуті з інших частин театру бойових дій.

"Але, схоже, що самого наступу "Вагнера" буде недостатньо для захоплення Бахмута. Російські війська не проводять активних чи успішних наступальних операцій на інших ділянках театру бойових дій, і оскільки темп операцій на критично важливих ділянках фронту сповільнюється, українські війська, ймовірно, мають більше шансів повернути собі ініціативу", — йдеться у звіті.

14 березня телеканал CNN повідомляв, що бої в Бахмуті зосередилися в промзоні в північній частині міста. За словами найманців із ПВК "Вагнер", ЗСУ щодня обстрілюють їх десятками боєприпасів, яких "величезна кількість" і які поповнюються щодня.

Також, 14 березня, парламент Литви визнав російське збройне угруповання ПВК "Вагнер", що воює в Україні, терористичною організацією.

Розвідка Британії ще 13 березня повідомила, що ПВК "Вагнер" доведеться зменшити масштаби дій в Україні через втрати. Після заборони на вербування ув'язнених Пригожин, ймовірно, робить ставку на вербувальні пункти в 40 населених пунктах РФ, однак і цього не вистачить для відшкодування втрат.

Українські прикордонники 11 березня ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута. Снайпери знищили 6 російських найманців.