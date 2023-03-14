Бої в Бахмуті зосередилися у промзоні в північній частині міста, — ЗМІ

За словами найманців із ПВК "Вагнер", ЗСУ щодня обстрілюють їх десятками боєприпасів, яких "величезна кількість" і які поповнюються щодня.

Related video

Знімки та відеозаписи, що з'явилися в соцмережах у вівторок, 14 березня, судячи з усього, є підтвердженням того, що основні сутички в Бахмуті йдуть біля металургійного заводу "АЗОМ" — комплексу порівняно великої площі в північній частині міста. Про це повідомляє CNN.

На опублікованих кадрах бойовики з воєнізованого формування ПВК "Вагнер" позують, імовірно, в одному із цехів заводу. На відео один із так званих вагнерівців каже, що українська артилерія постійно їх обстрілює.

"Десятки боєприпасів падають тут щодня. Вони мають безліч амуніції, яка поповнюється на щоденній основі. У наших бійців немає часу, щоб підняти голову", — пояснив один із росіян.

Російські військкори напередодні, 13 березня, стверджували, що ПВК "Вагнер" розпочав штурм підземних секцій заводу "АЗОМ".

Незалежні аналітики зазначають, що "вагнерівці" домагаються незначного поступу в районі Бахмута, але про оточення міста поки що говорити не доводиться, до того ж можливі контратаки українських сил.

Представник ЗСУ Сергій Череватий повідомив про більш ніж 40 зіткнень у Бахмуті за останню добу.

У Генштабі ЗСУ також зазначили, що росіяни намагаються просунутися в інших районах Донецької області, попри тяжкі втрати. Зокрема, були спроби прориву оборони України на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, що російські війська не залишають спроб прорвати оборону Бахмута. 14 березня британська розвідка опублікувала оновлену карту бойових дій у місті.

Раніше Фокус повідомляв, що російська правозахисниця Ольга Романова заявила, що російських жінок-в'язнів направляють у штурмові бригади для одноразового використання.