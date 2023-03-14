Бои в Бахмуте сосредоточились в промзоне в северной части города, — СМИ

По словам наемников из ЧВК "Вагнер", ВСУ ежедневно обстреливают их десятками боеприпасов, которых "огромное множество" и которые пополняются каждый день.

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Снимки и видеозаписи, появившиеся в соцсетях во вторник, 14 марта, судя по всему служат подтверждением того, что основные боестолкновения в Бахмуте идут возле металлургического завода "АЗОМ" — комплекса сравнительно большой площади в северной части города. Об этом сообщает CNN.

На опубликованных кадрах боевики из военизированного формирования ЧВК "Вагнер" позируют, предположительно, в одном из цехов завода. На видео один из так называемых вагнеровцев говорит, что украинская артиллерия постоянно их обстреливает.

"Десятки боеприпасов падают здесь ежедневно. У них огромное множество амуниции, которая пополняется на ежедневной основе. У наших бойцов нет времени, чтобы поднять голову", — пояснил один из россиян.

Российские военкоры накануне, 13 марта, утверждали, что ЧВК "Вагнер" начал штурм подземных секции завода "АЗОМ".

Независимые аналитики отмечают, что "вагнеровцы" добиваются незначительного продвижения в районе Бахмута, но об окружении города пока говорить не приходится, к тому же возможны контратаки украинских сил.

Представитель ВСУ Сергей Чреватый сообщил о более чем 40 столкновениях в Бахмуте за последние сутки.

В Генштабе ВСУ также отметили, что россияне пытаются продвинуться в других районах Донецкой области, несмотря на тяжелые потери. В частности, были попытки прорыва обороны Украины на Купянском направлении.

Напомним, что российские войска не оставляют попыток прорвать оборону Бахмута. 14 марта британская разведка опубликовала обновленную карту боевых действий в городе.

Ранее Фокус сообщал, что российская правозащитница Ольга Романова заявила, что российских женщин-заключенных направляют в штурмовые бригады для одноразового использования.