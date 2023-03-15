Населення всього 2 особи: Пригожин похвалився взяттям чергового села біля Бахмута

За словами голови ПВК "Вагнер", населений пункт на Донеччині вдалося захопити "при снарядному голоді та в найважчих боях".

Related video

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці змогли захопити ще один населений пункт під Бахмутом. Йдеться про село Залізнянське з населенням у 2 особи. Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

"Штурмові загони розширюють оточення Бахмута. Сьогодні вранці було взято населений пункт Залізнянське штурмовими загонами ПВК "Вагнер"", — сказав Пригожин на поширеному його пресслужбою аудіозаписі.

Він також знову поскаржився на снарядний голод, всупереч якому усе рівно вдалося окупувати українське село в Донецькій області.

Найманці Пригожина захопили населений пункт Залізнянське Донецької області.

Залізнянське – село Соледарської міської громади Бахмутського району. За даними перепису 2001 року, населення села складало 2 особи, з них усі 100% відзначили рідною українську мову.

Залізнянське на карті Фото: скріншот

14 березня телеканал CNN повідомляв, що бої в Бахмуті зосередилися в промзоні у північній частині міста. За словами найманців із ПВК "Вагнер", ЗСУ щодня обстрілюють їх десятками боєприпасів, яких "величезна кількість" і які поповнюються щодня.

Розвідка Британії ще 13 березня повідомила, що ПВК "Вагнер" доведеться зменшити масштаби дій в Україні через втрати. Після заборони на вербування ув'язнених Пригожин, ймовірно, робить ставку на вербувальні пункти в 40 населених пунктах РФ, однак і цього не вистачить для відшкодування втрат.