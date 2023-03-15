Население всего 2 человека: Пригожин похвастался взятием очередного села возле Бахмута

По словам главы ЧВК "Вагнер", населенный пункт в Донецкой области удалось захватить "при снарядном голоде и в тяжелейших боях".

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Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники смогли захватить еще один населенный пункт под Бахмутом. Речь идет о селе Зализнянское с населением в 2 человека. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

"Штурмовые отряды расширяют окружение Бахмута. Сегодня утром был взят населенный пункт Зализнянское штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер"", — сказал Пригожин на распространенной его пресс-службой аудиозаписи.

Он также снова пожаловался на снарядный голод, вопреки которому все равно удалось оккупировать украинский населенный пункт в Донецкой области.

Наемники Пригожина захватили населенный пункт Зализнянское Донецкой области.

Отметим, что Зализнянское – село Соледарской городской общины Бахмутского района. По данным переписи 2001 года население села составляло 2 человека, из них все 100% отметили родным украинский язык.

Зализнянское на карте Фото: скриншот

14 марта телеканал CNN сообщал, что бои в Бахмуте сосредоточились в промзоне в северной части города. По словам наемников из ЧВК "Вагнер", ВСУ ежедневно обстреливают их десятками боеприпасов, которых "огромное множество" и которые пополняются каждый день.

Разведка Британии в свою очередь еще 13 марта сообщила, что ЧВК "Вагнер" придется уменьшить масштабы действий в Украине из-за потерь. После запрета на вербовку заключенных Пригожин, вероятно, делает ставку на вербовочные пункты в 40 населенных пунктах РФ, однако и этого может не хватить для возмещения потерь.