"Викурили" з цеху і зробили сюрприз: прикордонники у промзоні Бахмута розтрощили вагнерівців

Напередодні українські оборонці витримали кілька штурмових атак окупантів. Для продовження наступу російські найманці закріпились в одному з цехів та накопичували сили.

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У Бахмуті, де зараз тривають запеклі бої, українські прикордонники дали бій окупантам і ліквідували групу "вагнерівців". Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Зазначається, що прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з ворожими силами в районі одного з промислових підприємств Бахмута.

Напередодні українські захисники витримали кілька штурмів окупантів, а для продовження наступу останні закріпилися в одному з цехів та накопичували сили.

"Для знищення осередку окупантів прикордонники завдали контрудару. Так, наші бійці зі станкового гранатомета СПГ-9 знищили кулеметника, який прикривав підхід до споруди. У прорив пішла група наземної розвідки охоронців кордонів й ліквідувала вагнерівців", — йдеться в повідомленні.

Українські захисники очікували на підтягнення ворожого резерву, тож заздалегідь облаштували засідку. Штурмова група окупантів висунулася вночі, але там на них чекав "сюрприз". Снайпери-прикордонники знешкодили шістьох окупантів.

Командування ЗС РФ почало застосовувати нову практику покарання мобілізованих, які записують відео зі скаргами, чи відмовляються йти на штурм. Їх перекидають до ПВК "Вагнер", як "гарматне м'ясо", де у них відбирають телефон, документи і за будь-яке порушення чи відмову йти в атаку можуть розстріляти.

У Міноборони РФ знайшли вихід, як "відбілювати" окупантів на захоплених територіях, які потрапили в халепу з цивільними. Їм у разі "нещасних випадків" з цивільними наказали прикидатися бійцями ПВК "Вагнер".