ЗС РФ отримали розпорядження у разі серйозних "косяків" прикидатися бійцями "Вагнер", — ЗСУ

У Міноборони Росії знайшли вихід, як списати всі "гріхи" окупантів на захоплених територіях. Їх вирішили перекинути на бійців ПВК "Вагнер", повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Керівництво "другої армії світу" вигадало лайфхак, як не відповідати за вчинки своїх "підопічних" на тимчасово захоплених територіях України за участі цивільного населення. Для цього бійцям роздали відповідні пам'ятки, повідомляє СтратКом ЗСУ.

В пам'ятці йдеться про те, що бійцям ЗС РФ заборонено носити шеврони чи інші розпізнавальні знаки на формі та розповідати мирним жителям, що "Росія тут надовго", називати ЗСУ нацистами, пояснювати, що Росія воює з НАТО і не брати харчові продукти у місцевих. Окремим пунктом є поведінка у "нестандартних ситуаціях".

"У разі "нещасних випадків" чи смертельних/травматичних ДТП, скоєних у стані алкогольного сп'яніння за участі місцевих, для уникнення відповідальності представлятись бійцями ПВК "Вагнер", — йдеться у настанові.

Також окупантам заборонено критикувати російську владу та дозволено оселятися в будинках людей і красти автівки.

"Наявність цих листівок — зайвий доказ систематичного нехтування Росією правил ведення війни та наявність в армії окупантів суттєвих проблем з дисципліною через утворений дефіцит професійних військових у її лавах. Кожен військовий злочинець РФ має пам'ятати — його не врятують подібні папірці. Відповідальність неминуча", — зазначили в СтратКомі ЗСУ.

В ЗСУ 6 березня розповіли, скільки "вагнерівців" щодня здається в полон. В основному, коли штурмові групи зазнають поразки, і хтось залишається "недобитим", тоді той боєць ПВК "Вагнер" опиняється в руках українських захисників.

У битві за Бахмут ПВК "Вагнер" може втратити найкращі сили. Через це Росія може позбутися основних ударних сил, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни за 6 березня.