ВС РФ получили распоряжение в случае серьезных "косяков" притворяться бойцами "Вагнер", — ВСУ

В Минобороны России нашли выход, как списать все "грехи" оккупантов на захваченных территориях. Их решили перебросить на бойцов ВЧК "Вагнер", сообщает СтратКом ВСУ.

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Руководство "второй армии мира" придумало лайфхак, как не отвечать за поступки своих "подопечных" на временно захваченных территориях Украины с участием гражданского населения. Для этого бойцам раздали соответствующие памятки, сообщает СтратКом ВСУ.

В памятке говорится, что бойцам ВС РФ запрещено носить шевроны или другие опознавательные знаки на форме и рассказывать мирным жителям, что "Россия здесь надолго", называть ВСУ нацистами, объяснять, что Россия воюет с НАТО и не брать пищевые продукты в местных. Отдельным пунктом есть поведение в "нестандартных ситуациях".

"В случае "несчастных случаев" или смертельных/травматических ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения с участием местных, во избежание ответственности представляться бойцами ЧВК "Вагнер", — говорится в руководстве.

Также оккупантам запрещено критиковать российские власти и разрешено поселяться в домах людей и воровать автомобили.

"Наличие этих листовок — лишнее доказательство систематического пренебрежения Россией правил ведения войны и наличие в армии оккупантов существенных проблем с дисциплиной из-за образовавшегося дефицита профессиональных военных в ее рядах. Каждый военный преступник РФ должен помнить — его не спасут подобные бумажки." — отметили в СтратКоме ВСУ.

В ВСУ 6 марта рассказали, сколько "вагнеровцев" каждый день сдается в плен. В основном, когда штурмовые группы терпят поражение, и кто-то остается "недобитым", тогда тот боец ППК "Вагнер" оказывается в руках украинских защитников.

В битве за Бахмут ЧВК "Вагнер" может потерять самые лучшие силы. Поэтому Россия может лишиться основных ударных сил, говорится в отчете американского Института изучения войны за 6 марта.