"Выкурили" из цеха и сделали сюрприз: пограничники в промзоне Бахмута разбили вагнеровцев

Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмовых атак окупантов. Для продолжения наступления русские наемники закрепились в одном из цехов и накапливали силы.

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В Бахмуте, где сейчас продолжаются ожесточенные бои, украинские пограничники дали бой оккупантам и ликвидировали группу "вагнеровцев". Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что пограничное подразделение Луганского отряда провело позиционное сражение с вражескими силами в районе одного из промышленных предприятий Бахмута.

Накануне украинские защитники выдержали несколько штурмов оккупантов, а для продолжения наступления последние закрепились в одном из цехов и накапливали силы.

"Для уничтожения очага оккупантов пограничники нанесли контрудар. Так, наши бойцы из станкового гранатомета СПГ-9 уничтожили пулеметчика, который прикрывал подход к сооружению. На прорыв пошла группа наземной разведки охранников границ и ликвидировала "вагнеровцев", — говорится в сообщении.

Украинские защитники ожидали подтягивания вражеского резерва, поэтому заранее обустроили засаду. Штурмовая группа оккупантов выдвинулась ночью, но там их ждал "сюрприз". Снайперы-пограничники обезвредили шестерых "вагнеровцев".

Командование ВС РФ начало применять новую практику наказания мобилизованных, записывающих видео с жалобами, или тех, кто отказывается идти на штурм. Их перебрасывают в ЧВК "Вагнер" как "пушечное мясо", где у них отбирают телефон, документы и за любое нарушение или отказ идти в атаку могут расстрелять.

В Минобороны РФ нашли выход, как "отбеливать" оккупантов на захваченных территориях, попавших впросак с гражданскими. Им в случае "несчастных случаев" с гражданскими приказали притворяться бойцами ЧВК "Вагнер".