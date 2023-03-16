"Вагнеровцы" не смогут взять Бахмут, наступление ЧВК близится к кульминации, — ISW

Аналитики отмечают, что самого наступления "Вагнера" будет недостаточно для захвата Бахмута. Есть заметное уменьшение количества обстрелов в городе и его окрестностях, особенно в последние несколько дней. Войскам РФ придется привлечь значительные резервы, чтобы изменить ситуацию.

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Наступательный потенциал "вагнеровцев" под Бахмутом снизился, наступление ЧВК, похоже, приближается к кульминации. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 15 марта.

Как пишут аналитики, ссылаясь на украинские военные источники, есть заметное уменьшение количества обстрелов в Бахмуте и его окрестностях, особенно в последние несколько дней.

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин недавно подчеркнул, что нехватка боеприпасов негативно влияет на способность продолжать наступление на Бахмут и группа была вынуждена расширить свое окружение Бахмута. Накануне там заявили о "взятии" крошечного села Зализнянское в 9 км от Бахмута. Это указывает на то, что "вагнеровцы", вероятно, совершают оппортунистические локальные атаки на населенные пункты севернее Бахмута, которые являются небольшими и относительно легче захватить, так как не могут захватить сам Бахмут.

"Недавние успехи Вагнера севернее Бахмута свидетельствуют о том, что потери живой силы, артиллерии и техники в боях за Бахмут, вероятно, ограничат способность Вагнера завершить тесное окружение Бахмута или обрести значительную территорию в боях за городские районы. Захват Зализнянского и других подобных небольших населенных пунктов к северу от Бахмута и к востоку от трассы Е40 вряд ли усилит способность Вагнера захватить сам Бахмут или добиться других важных с оперативной точки зрения успехов. Поэтому вполне вероятно, что наступление Вагнера на Бахмут все больше приближается к кульминации", – говорится в отчете ISW.

Аналитики предполагают, что войскам РФ придется привлечь значительные резервы, чтобы предотвратить эту кульминацию. И вполне возможно, что им удастся это сделать, поскольку ISW заметила части российских воздушно-десантных полков в Бахмуте и вокруг него, пока не слишком вовлеченных в боевые действия. Россияне также могут привлечь элементы других регулярных подразделений, включая, возможно, 2-ю мотострелковую дивизию или подразделения, переброшенные из других частей театра боевых действий.

"Но, похоже, что самого наступления "Вагнера" будет недостаточно для захвата Бахмута. Российские войска не проводят активные или успешные наступательные операции на других участках театра боевых действий, и поскольку темп операций на критически важных участках фронта замедляется, украинские войска, вероятно, имеют больше шансов вернуть себе инициативу", – говорится в отчете.

14 марта телеканал CNN сообщал, что бои в Бахмуте сосредоточились в промзоне в северной части города. По словам наемников из ЧВК "Вагнер", ВСУ ежедневно обстреливают их десятками боеприпасов, которых "огромное множество" и которые пополняются каждый день.

Также, 14 марта, парламент Литвы признал воюющую в Украине российскую вооруженную группировку ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Разведка Британии в свою очередь еще 13 марта сообщила, что ЧВК "Вагнер" придется уменьшить масштабы действий в Украине из-за потерь. После запрета на вербовку заключенных Пригожин, вероятно, делает ставку на вербовочные пункты в 40 населенных пунктах РФ, однако и этого может не хватить для возмещения потерь.

Украинские пограничники 11 марта ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута. Снайперы уничтожили 6 российских наемников.