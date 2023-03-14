Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Это первый подобный случай в странах ЕС. В резолюции компанию Евгения Пригожина отдельно называют "теневым инструментом российских властей.

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Парламент Литвы признал воюющую в Украине российскую вооруженную группировку ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Об этом сегодня, 14 марта, сообщает литовское телевидение LRT.

За резолюцию проголосовали единогласно 117 членов Сейма.

"С начала военного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году военнослужащие Российской Федерации и наемники частной военной компании "Вагнер", которая принимает активное участие в боевых действиях на стороне агрессора, совершают систематические тяжкие преступления агрессии — убийства и пытки мирного населения Украины, бомбардировки жилых домов и других гражданских объектов, — что приравнивается к терроризму", — говорится в документе.

В резолюции отмечается, что частная военная компания "Вагнер", основанная приближенным к президенту РФ Евгением Пригожиным, является теневым инструментом российских властей.

Наемники "группы Вагнер" представляют угрозу государственной и общественной безопасности. Также в резолюции содержится призыв к другим странам последовать примеру литовского Сейма.

Прямых юридических последствий резолюция не имеет. В ЕС есть единый список террористических организаций, в который "ЧВК Вагнера" не включена. При этом против организации и ее основателя Евгения Пригожина введены санкции.

Напомним, январе 2023 года Минфин США объявил ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией из-за участия в войне в Украине и подозрений в многочисленных военных преступлений, совершенных в этой стране, а также в ЦАР и Мали и ввели санкции. При этом американские СМИ сообщали, что администрация США против включения организации в список террористических, хотя в Конгрессе звучат такие призывы. Также признать ЧВК "Вагнера" террористами призвал парламент Канады.

Тем временем, Конгресс и администрация президента США Джо Байдена спорят, признавать ли российскую ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией (статус FTO). Так как статус террористов может подорвать отношения США с африканскими странами, уверены в Белом доме.

Напомним, что британская разведка 13 марта отмечала необходимость сокращения ЧВК "Вагнер" масштабов боевых операций или их интенсивности в Украине. Причина этому — лишение доступа к вербовке заключенных.

Украинские пограничники 11 марта ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута. Снайперы уничтожили 6 российских наемников.