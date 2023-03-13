Все из-за Африки: у Байдена не хотят признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, – СМИ

"Вагнеровцы" работают в Судане, Ливии, ЦАР, Мозамбике и других государствах. Статус террористов может подорвать отношения США с африканскими странами, уверены в Белом доме.

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Конгресс и администрация президента США Джо Байдена спорят, признавать ли российскую ЧВК "Вагнер" иностранной террористической организацией (статус FTO). Об этом пишет американское издание The Hill со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.

Белый дом уже вводил санкции против воюющих в Украине российских наемников. Сейчас законодатели подталкивают Госдепартамент к решительным действиям — присвоить "Вагнеру" статус FTO.

Данный статус налагает на группировку значительно больше расходов и увеличивает ресурсы США для преследования "вагнеровцев". По словам законодателей, это станет мощным сдерживающим фактором против людей или правительств, ведущих дела с группой.

"Это изменит правила игры", — констатировала один из соавторов законопроекта, сенатор Линдси Грэм.

Работа ЧВК "Вагнер" в странах Африки

Помощник конгрессмена в анонимной беседе с The Hill отметил, что администрация Байдена выступает против закона из-за опасений подрыва отношений США с африканскими странами.

ЧВК "Вагнер" работает в Судане, Ливии, Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Мали, Буркина-Фасо, Камеруне и Чаде. Частные охранные предприятия помогают слабым вооруженным силам указанных стран.

ЧВК "Вагнер" работает в Судане, Ливии, ЦАР и друхих африканских государствах Фото: ТСН

"Если ЧВК "Вагнер" получит статус террориста, правительства стран Африки окажутся под санкциями — им запретят ездить в США, а их активы заблокируют", — заявил он.

Сторонники статуса FTO говорят, что "Вагнер" соответствует критериям террористической организации благодаря связям с Кремлем.

Бывший сотрудник Минфина по санкциям Юстина Гудзовска заявила, что ЧВК "Вагнер" тратит деньги в ЦАР на "изощренную пропаганду в голливудском стиле, прославляющую Россию".

"Группа существует не только для экономической добычи, но и для демонстрации российской власти за рубежом", — сказала она законодателям.

Присвоение "Вагнеру" статуса FTO нанесет удар по гуманитарным группам

По ее словам, присвоение "Вагнеру" статуса FTO нанесет удар по гуманитарным группам, работающим в этих странах.

Сторонники статуса FTO надеются, что инициатива Конгресса послужит основой для объявления России спонсором терроризма. Администрация Байдена сопротивлялась этому шагу, опасаясь ответа, в частности, затруднением вывоза зерна из Украины, заключает издание.

Напомним, что британская разведка 13 марта отмечала необходимость сокращения ЧВК "Вагнер" масштабов боевых операций или их интенсивности в Украине. Причина этому — лишение доступа к вербовке заключенных.

Украинские пограничники 11 марта ликвидировали группу "вагнеровцев" в промзоне Бахмута. Снайперы уничтожили 6 российских наемников.