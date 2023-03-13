Усе через Африку: в Байдена не хочуть визнавати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, — ЗМІ

"Вагнерівці" працюють у Судані, Лівії, ЦАР, Мозамбіку й інших державах. Статус терористів може підірвати відносини США з африканськими країнами, упевнені в Білому домі.

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Конгрес і адміністрація президента США Джо Байдена сперечаються, чи визнавати російську ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією (статус FTO). Про це пише американське видання The Hill із посиланням на помічника одного з конгресменів.

Білий дім уже вводив санкції проти російських найманців, які воюють в Україні. Наразі законодавці підштовхують Держдепартамент до рішучих дій — надати "Вагнеру" статус FTO.

Цей статус накладає на угруповання значно більше витрат і збільшує ресурси США для переслідування "вагнерівців". За словами законодавців, це стане потужним стримувальним чинником проти людей чи урядів, які ведуть відносини з групою.

"Це змінить правила гри", — констатував один зі співавторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем.

Робота ПВК "Вагнер" у країнах Африки

Помічник конгресмена в анонімній бесіді з The Hill зазначив, що адміністрація Байдена виступає проти закону через побоювання підриву відносин США з африканськими країнами.

ПВК "Вагнер" працює в Судані, Лівії, Центральноафриканській Республіці, Мозамбіку, Малі, Буркіна-Фасо, Камеруні та Чаді. Приватні охоронні підприємства допомагають слабким збройним силам цих країн.

ПВК "Вагнер" працює в Судані, Лівії, ЦАР та інших африканських державах Фото: ТСН

"Якщо ПВК "Вагнер" отримає статус терориста, уряди країн Африки виявляться під санкціями — їм заборонять їздити в США, а їхні активи заблокують", — заявив він.

Прихильники статусу FTO кажуть, що "Вагнер" відповідає критеріям терористичної організації завдяки зв'язкам із Кремлем.

Колишня співробітниця Мінфіну щодо санкцій Юстина Гудзовська заявила, що ПВК "Вагнер" витрачає гроші в ЦАР на "витончену пропаганду в голлівудському стилі, яка прославляє Росію".

"Група існує не тільки для економічного видобутку, а й для демонстрації російської влади за кордоном", — сказала вона законодавцям.

Присвоєння "Вагнеру" статусу FTO завдасть удару по гуманітарних групах

За її словами, надання "Вагнеру" статусу FTO завдасть удару по гуманітарних групах, які працюють у цих країнах.

Прихильники статусу FTO сподіваються, що ініціатива Конгресу послужить основою оголошення Росії спонсором тероризму. Адміністрація Байдена чинила опір цьому кроку, побоюючись відповіді, зокрема, утрудненням вивезення зерна з України, робить висновок видання.

Нагадаємо, що британська розвідка 13 березня наголошувала на необхідності скорочення ПВК "Вагнер" масштабів бойових операцій або їхніьої інтенсивності в Україні. Причина цього — позбавлення доступу до вербування в'язнів.

Українські прикордонники 11 березня ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута. Снайпери знищили 6 російських найманців.