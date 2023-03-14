Сейм Литви визнав ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Це перший подібний випадок у країнах ЄС. У резолюції компанію Євгена Пригожина окремо називають "тіньовим інструментом російської влади".

Related video

Парламент Литви визнав російське збройне угруповання ПВК "Вагнер", що воює в Україні, терористичною організацією. Про це сьогодні, 14 березня, повідомляє литовське телебачення LRT.

За резолюцію проголосували одноголосно 117 членів Сейму.

"З початку військового вторгнення Російської Федерації в Україну в 2022 році військовослужбовці Російської Федерації та найманці приватної військової компанії "Вагнер", яка бере активну участь у бойових діях на боці агресора, скоюють систематичні тяжкі злочини агресії — вбивства та тортури мирного населення України, бомбардування будинків та інших цивільних об'єктів, — що дорівнює тероризму", — йдеться в документі.

У резолюції наголошується, що приватна військова компанія "Вагнер", заснована наближеним до президента РФ Євгеном Пригожиним, є тіньовим інструментом російської влади.

Найманці "групи Вагнер" становлять загрозу державній та громадській безпеці. Також у резолюції міститься заклик до інших країн наслідувати приклад литовського Сейму.

Прямих юридичних наслідків резолюція немає. У ЄС є єдиний список терористичних організацій, до якого "ПВК Вагнера" не включено. При цьому проти організації та її засновника Євгена Пригожина запроваджено санкції.

Нагадаємо, у січні 2023 року Мінфін США оголосив ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією через участь у війні в Україні та підозри у численних військових злочинах, скоєних у цій країні, а також у ЦАР та Малі та ввели санкції. При цьому американські ЗМІ повідомляли, що адміністрація США проти включення організації до списку терористичних, хоч у Конгресі звучать такі заклики. Також визнати ПВК "Вагнера" терористами закликав парламент Канади.

Тим часом, Конгрес та адміністрація президента США Джо Байдена сперечаються, чи визнавати російську ПВК "Вагнер" іноземною терористичною організацією (статус FTO). Оскільки статус терористів може підірвати відносини США з африканськими країнами, упевнені у Білому домі.

Нагадаємо, що британська розвідка 13 березня наголошувала на необхідності скорочення ПВК "Вагнер" масштабів бойових операцій або їх інтенсивності в Україні. Причина цього — позбавлення доступу до вербування в'язнів.

Українські прикордонники 11 березня ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута. Снайпери знищили 6 російських найманців.