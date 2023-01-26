Транснаціональні злочинці: США запровадили санкції проти групи "Вагнера"

У новому санкційному переліку Мінфіну з'явилися 6 фізичних і 12 юридичних осіб, пов'язаних із найманцями та російським ВПК. Частина компаній постачала бойовикам супутникові знімки для ведення війни в Україні.

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Сполучені Штати 26 січня розширили санкції проти юридичних і фізичних осіб із Росії. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вжило додаткових заходів щодо ослаблення здатності Росії вести війну проти України, заявило відомство.

Мінфін США вніс до списку санкцій 6 фізичних і 12 юридичних осіб. Під обмеження потрапили судноремонтні підприємства, структури й особи, пов'язані з російським "угрупуванням Вагнер" та її головою Євгенієм Пригожиним.

"Кремль відчайдушно шукає зброю та підтримку для продовження жорсткої війни проти України, в тому числі й через "групу Вагнера". Сьогоднішні санкції проти бойовиків їхніх партнерів та інших компаній, які підтримують російський військовий комплекс, ще більше перешкоджатимуть здібності Володимира Путіна озброювати й оснащувати військову машину", — заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Санкції США проти "угруповання Вагнера" — хто в списку?

Російські найманці з "групи Вагнера" — це члени великої транснаціональної злочинної організації, вони постійно вчиняють серйозні злочини, констатував американський Мінфін.

В опублікованому переліку фігурують такі фізичні особи й організації, пов'язані з найманцями:

АТ "Терра-Тех" — компанія, що постачає знімки з комерційних супутників, а також аерофотознімки, зроблені за допомогою безпілотних систем.

Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute — китайська компанія, яка постачала "Терра-Тех" радіолокатори із синтезованою апертурою над точками в Україні. Знімки давали можливість "вагнерівцям" вести бойові дії в Україні.

"Науково-виробничий концерн БАРЛ" (АТ "БАРЛ") — російська космічна компанія, що забезпечує військову діяльність Росії в Україні. Фахівці компанії ділилися з росіянами військовими знімками із закордонних супутників у високій роздільній здатності.

Sewa Security Services (Sewa) — охоронна компанія з Центральноафриканської Республіки, яка контролюється "групою Вагнера" та забезпечує захист високопосадовців.

Спілка офіцерів міжнародної безпеки та її директор Олександр Іванов — підставна організація, яка підконтрольна найманцям і працює в ЦАР.

Kratol Aviation — авіакомпанія з ОАЕ. "Група Вагнера" використовує її літаки для перевезення персоналу й обладнання в ЦАР, Лівії та Малі.

Валерій Захаров — співробітник групи Вагнера, який обіймав посаду радника президента ЦАР із національної безпеки. Він упливав на стратегічний напрямок "вагнерівців" у ЦАР, одночасно консультуючи її президента з питань безпеки.

Під санкції також потрапили 7 компаній із галузі російського ВПК — концерн "Алмаз-Антей", його головний виконавчий директор Ян Новіков, власник концерну "Калашніков" Алан Лушніков, Уральський завод цивільної авіації тощо.

Санкції США проти РФ — під обмеження потрапили російські чиновники

У повному санкційному переліку присутні імена кількох російських чиновників:

віцепрем'єр Денис Мантуров;

директор федеральної служби виконання покарань Аркадій Гостєв;

голова Татарстану Рустам Мініханов і його дружина Гульсіна Мінніханова;

начальник ростівського управління ФСВП Дмитро Безруких;

голова виборчої комісії Ростовської області Андрій Буров;

начальник управління президента Росії щодо забезпечення діяльності держради Олександр Харичев;

директор департаменту уряду щодо формування системи "Відкритий уряд" Борис Рапопорт;

член ради директорів "Норнікеля" Сергій Батехін.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони України 24 січня вказало на руйнівний ефект західних санкцій для космічного сектора РФ. Деякі підприємства не справляються з виробництвом нових розробок через гострий дефіцит компонентів електроніки.

Чиновники зі США раніше повідомляли про збільшення напруженості у відносинах між Міноборони РФ і "Вагнером", оскільки президент Росії Володимир Путін почав більше покладатися на сили найманців у бойових діях в Україні.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що в Україні розгорнуто близько 50 тисяч бойовиків групи "Вагнер". Серед них — 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених.