Бракує сотень тисяч деталей: космічна розвідка РФ колапсує під санкціями, – ГУР

Як мінімум три проєкти РФ "Ріпей", "Геракл-КВ" та "Сфера" перенесені на 1-2 роки і зірвані. Бракує не лише західних деталей, а й російських.

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У російському містечку закритого типу Желєзногорськ розташоване стратегічно важливе для РФ підприємство, яке не справляється з виробництвом нових розробок. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

На підприємстві "Інформаційні супутникові системи імені академіка Решетнєва" розробляють "великі очі" — засоби ведення космічної розвідки. Російські конструктори та вчені, як вдалося з'ясувати військову розвідку, працюють над проектами:

"Ріпей" — проєкт перспективної високоорбітальної системи ведення радіоелектронної розвідки

"Геракл-КВ" — проєкт комплексу глобальної космічної командно-ретрансляційної системи

"Сфера" — проєкт єдиної системи супутникового зв'язку 3 етапи

Ключові елементи всіх проєктів — космічні апарати, які перестали збирати. Як повідомляють у ГУР, причина цього — гострий дефіцит компонентів електроніки не лише західного, а й російського виробництва. Бракує сотень тисяч елементів апаратури для космічних модулів. У результаті плановані терміни завершення дослідно-дослідницьких робіт зірвані та "перенесені" на кілька років:

"Ріпей" — з 2022 року на 2024

"Геракл-КВ" — з 2023 на 2025 рік

"Сфера" — з 2025 на 2027 рік

У військовій розвідці зазначають, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну акціонерне товариство "Інформаційні супутникові системи імені академіка Решетнєва" потрапило під міжнародні санкції. Надалі через західні санкції та мобілізацію під загрозою зупинки існування незабаром виявляться ще кілька областей у російській економіці.

Нагадаємо, 20 січня ЗМІ писали, що США визнають "групу Вагнера" транснаціональною злочинною організацією, а також запровадять додаткові санкції.

17 січня в ЄС анонсували 10-й пакет санкцій проти РФ. За словами Урсули фон дер Ляєн, він має перекрити лазівки для РФ обходити санкції.