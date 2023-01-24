Не хватает сотен тысяч деталей: космическая разведка РФ коллапсирует под санкциями, – ГУР

Как минимум три проекта РФ "Репей", "Геракл-КВ" и "Сфера" перенесены на 1-2 года и сорваны. Не хватает не только западных деталей, но и российских.

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В российском городке закрытого типа Железногорск расположено стратегически важное для РФ предприятие, которое не справляется с производством новых разработок. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

На предприятии "Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева" разрабатывают "большие глаза" — средства ведения космической разведки. Российские конструкторы и ученые, как удалось выяснить военной разведке, работают над проектами:

"Репей" — проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки

"Геракл-КВ" — проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы

"Сфера" — проект единой системы спутниковой связи 3 этапа

Ключевые элементы всех проектов — космические аппараты, и их перестали собирать. Как сообщают в ГУР, причина тому — острый дефицит компонентов электроники не только западного, но и российского производства. Не хватает сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей. В итоге планированные сроки завершения опытно-исследовательских работ сорваны и "перенесены" на несколько лет:

"Репей" — с 2022 года на 2024

"Геракл-КВ" — с 2023 на 2025 год

"Сфера" — с 2025 на 2027 год

В военной разведке отмечают, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева" попало под международные санкции. В дальнейшем из-за западных санкций и мобилизации под угрозой остановки существования в скором времени окажутся еще несколько областей в российской экономике.

Напомним, 20 января СМИ писали, что США признают "группу Вагнера" транснациональной преступной организацией, а также введут дополнительные санкции.

17 января в ЕС анонсировали 10-й пакет санкций против РФ. По словам Урсулы фон дер Ляйен, он должен перекрыть лазейки для РФ обходить санкции.