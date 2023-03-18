Сі Цзіньпін обговорить із Путіним схеми ухилення від санкцій, – ISW

За словами американських аналітиків, Китай може допомагати Росії обходити санкції за посередництва Білорусі завдяки угодам, підписаним Олександром Лукашенком під час візиту до Пекіна 1 березня.

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Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін має намір обговорити з президентом Російської Федерації механізм обходу санкційних обмежень у рамках свого візиту до РФ. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 17 березня.

Аналітики зазначили, що згідно із заявою російської сторони, Пекін і Москва збираються підписати двосторонні документи невідомого змісту та обговорити питання партнерства під час перебування Сі Цзіньпіна в РФ з 20 по 22 березня в РФ.

На думку авторів звіту, китайський лідер зацікавлений у тому, щоб підтримувати імідж нейтрального посередника між РФ та Україною у питаннях завершення війни. Ця тема може бути предметом обговорення на майбутній зустрічі.

"Сі може спробувати перетворити свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном і Саудівською Аравією на більші зусилля за посередництвом у цій війні", — вважають експерти.

Західні спецслужби раніше зазначали, що Китай не відкидає забезпечення російської армії зброєю.

Крім того, РФ вже отримувала від китайських компаній гвинтівки, запчастини для БПЛА та інше обладнання, яке може бути застосоване у воєнних цілях.

"Сі, ймовірно, планує обговорити схеми обходу санкцій з Путіним та російськими офіційними особами, щоб підтримати продаж та постачання до Росії китайського обладнання", — йдеться у публікації.

Американські аналітики припускають, що Китай може допомагати Росії обходити західні санкції за посередництва Білорусі. Цьому, ймовірно, можуть сприяти угоди, підписані Олександром Лукашенком під час візиту до Пекіна 1 березня.

Нагадаємо, що 16 березня радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс заявив, що Китай навряд чи передаватиме ЗС РФ зброю для війни в Україні, оскільки "не захоче приєднатися до ідіотів".

Раніше, 3 березня, ми також писали про те, що в Пекіні були незадоволені Москвою через витік інформації про обговорення постачання зброї та її подальшу публікацію в американських ЗМІ. Китай стурбований, що це може зашкодити його образу нейтрального посередника.