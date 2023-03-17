"Не захоче приєднатися до ідіотів": у Залужного сумніваються, що Китай відправить зброю РФ

За словами радника головнокомандувача ЗСУ Деніела Райса, Пекін бачить помилки Володимира Путіна у війні проти України та не захоче виводити військову співпрацю з РФ на новий рівень.

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Китайська Народна Республіка не постачатиме Збройні сили Російської Федерації зброю. Про це сказав радник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Деніел Райс у коментарі кореспонденту "Укрінформу" 16 березня.

Під час спілкування з представниками ЗМІ у зв'язку з нагодою отримання посади президента приватного університету Американ Юніверсіті Київ Деніел Райс зазначив, що голова КНР Сі Цзіньпін бачить, як президент РФ Володимир Путін робить помилки в Україні.

"Іран виявився досить безрозсудним, щоб приєднатися. Я не думаю, що Китай приєднається. Я думаю, що Сі Цзіньпін побачив кожну помилку Путіна і не захоче приєднатися до... ідіотів", — сказав радник.

Райс заявив, що не очікує від Пекіна ні приєднання до Москви у війні, ні постачання російської армії зброєю. Він також додав, що раніше іранські БПЛА "Шахед" успішно виконували свої завдання в Україні, проте ЗСУ вже навчилися відбивати їхні атаки.

Нагадаємо, що за даними Politico від 16 березня, китайські військові компанії відправили юридичним особам РФ обладнання, яке може бути використане у війні. Зокрема, йдеться про автомати та деталі до БПЛА.

У публікації CNN від 10 березня йдеться, що всупереч санкціям китайські державні оборонні компанії продовжували торговельні відносини з російським ВПК щонайменше до середини листопада минулого року, оправляючи в РФ запчастини для гелікоптерів та радіообладнання.

За інформацією The Economist від 3 березня, влада КНР була незадоволена Росією через витік інформації про постачання зброї. Повідомлялося, що у Пекіні намагаються підтримувати образ "нейтрального посередника" і не хочуть псувати відносини зі США.

У виданні також зазначили, що Китай не виключає постачання російської армії зброєю, що може суттєво вплинути на перебіг війни в Україні та спровокувати глобальну кризу між Заходом та КНР.