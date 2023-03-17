"Не захочет присоединиться к идиотам": у Залужного сомневаются, что Китай отправит оружие РФ

По словам советника главнокомандующего ВСУ Дэниэла Райса, Пекин видит ошибки Владимира Путина в войне против Украины и не захочет выводить военное сотрудничество с РФ на новый уровень.

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Китайская Народная Республика не станет снабжать Вооруженные силы Российской Федерации оружием. Об этом сказал советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэниел Райс в комментарии корреспонденту "Укринформа" 16 марта.

Во время общения с представителями СМИ в связи по случаю получения должности президента частного университета Американ Юниверсити Киев Дэниел Райс отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин видит, как президент РФ Владимир Путин совершает ошибки в Украине.

"Иран оказался достаточно безрассудным, чтобы присоединиться. Я не думаю, что Китай присоединится. Я думаю, что Си Цзиньпин увидел каждую ошибку Путина и не захочет присоединиться к… идиотам", — сказал советник.

Райс заявил, что не ожидает от Пекина ни присоединения к Москве в войне, ни снабжения российской армии оружием. Он также добавил, что ранее иранские БПЛА "Шахед" успешно выполняли свои задачи в Украине, однако ВСУ уже научились отражать их атаки.

Напомним, что по данным Politico от 16 марта, китайские военные компании отправили юридическим лицам РФ оборудование, которое может быть использовано в войне. В частности, речь идет об автоматах и деталях к БПЛА.

В публикации CNN от 10 марта говорится, что вопреки санкциям китайские государственные оборонные компании продолжали торговые отношения с российским ВПК по меньшей мере до середины ноября прошлого года, оправляя в РФ запчасти для вертолетов и радиооборудование.

По информации The Economist от 3 марта, власти КНР были недовольны Россией из-за утечки информации о поставках оружия. Сообщалось, что в Пекине пытаются поддерживать образ "нейтрального посредника" и не хотят портить отношения с США.

В издании также отметили, что Китай не исключает снабжение российской армии оружием, что может существенно повлиять на ход войны в Украине и спровоцировать глобальный кризис между Западом и КНР.