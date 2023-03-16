Китайские компании поставляют в Россию винтовки, детали для БПЛА и бронежилеты, — Politico

По данным издания, одна из компаний, сотрудничающих с Кремлем, связана с официальным Пекином. Журналисты выяснили, что военные поставки проходили через Турцию и ОАЭ.

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Китайские военные компании отправили российским юридическим лицам 1000 автоматов и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях, включая детали беспилотников. Об этом 16 марта пишет издание Politico, ссылаясь на таможенные данные.

Отмечается, что одна из компаний, о которых идет речь, связана с китайским правительством. По данным журналистов, китайцы отправили юрлицам в РФ 1000 автоматов и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях, включая детали беспилотников и бронежилеты. Сообщается, что поставки осуществлялись в период с июня по декабрь 2022 года.

В частности, China North Industries Group Corporation Limited, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков страны, отправила винтовки в июне 2022 года российской компании "Техкрим", которая также ведет бизнес с российскими государственными и военными структурами. Винтовки CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные в данных как "гражданские охотничьи винтовки", по сообщениям, используются военизированной полицией в Китае и различными вооруженными силами от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

Согласно данным, в конце 2022 года российские предприятия также получили 12 партий запчастей для беспилотников, произведенных китайскими компаниями, и более 12 тонн китайских бронежилетов, которые были отправлены через Турцию.

Компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправила через Объединенные Арабские Эмираты мелкому российскому дистрибьютору детали для беспилотников, в частности, батареи и камеры. DJI — китайская компания, которая с 2021 года находится под санкциями Казначейства США за предоставление КНР дронов для наблюдения за уйгурским меньшинством в западном регионе Синьцзян.

В декабре прошлого года России удалось импортировать более 800 тонн бронежилетов на сумму около 10 миллионов долларов. Эти бронежилеты были произведены турецкой компанией Ariteks, и большинство из них было импортировано прямо из Турции, хотя некоторые партии прибыли в Россию через ОАЭ. Россия также импортировала некоторое количество бронежилетов от китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Данные о торговле также показывают, что российская государственная оборонная компания "Рособоронэкспорт" с 2022 года импортировала микрочипы, приборы тепловидения и запасные части, такие как газотурбинный двигатель, из разных стран — от Китая до Сербии и Мьянмы.

Использует ли Россия китайское оружие в Украине

Как пишет Politico, хотя таможенные данные не свидетельствуют о том, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для оказания помощи в военных действиях, они показывают, что Китай поставляет российским компаниям ранее не зарегистрированное оборудование "двойного назначения" — коммерческие товары, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине.

Напомним, 16 марта сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел разговор о прекращения агрессии и восстановления справедливого мира в Украине с членом Госсовета и главой МИД Китая Цинь Ганом. Китайская сторона после разговора в очередной раз отметила необходимость для Украины и России сесть за стол переговоров.

Ранее, 14 марта, парезидент США Джо Байден заявил, что он рассчитывает вскоре поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином.

13 марта СМИ сообщили о том, что лидер КНР Си Цзиньпин впервые с начала вторжения РФ проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.