Си Цзиньпин впервые с начала вторжения РФ проведет разговор с Зеленским, — WSJ

Посредством переговоров с Путиным и Зеленским, лидер Китая рассчитывает сыграть более активную роль в урегулировании военного конфликта в Украине.

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Глава Китая Си Цзиньпин планирует провести первую за все время с начала полномасштабной войны с РФ виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

Как пишет журнал, ожидается, что разговор будет виртуальным и состоится, скорее всего, после того, как Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По словам источников WSJ, встреча с Путиным и разговор Зеленским могут отражать стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве в прекращении войны в Украине.

Прямой разговор с Зеленским, если он состоится, станет важным шагом в попытках Китая сыграть роль миротворца, которые до сих пор воспринимались Европой скептически. Это также укрепит репутацию Пекина как глобального влиятельного посредника после того, как на прошлой неделе он способствовал неожиданному дипломатическому прорыву между Саудовской Аравией и Ираном, сообщает журнал.

Также собеседники WSJ рассказали, что в рамках своей поездки глава КНР рассматривает возможность посетить другие стран Европы, однако его полный маршрут официально еще не утвержден.

Еще в конце февраля издание The Wall Street Journal уточнило, что лидер Китая планирует посетить Москву в ближайшие месяцы.

Сегодня, 13 марта, агентство Reuters сообщило, что визит Си Цзиньпина в Москву может состояться уже на следующей неделе.

Ранее, в конце февраля, в МИД Украины сообщили, что тщательно изучат мирный план Пекина, однако формула мира, представленная президентом Украины Владимиром Зеленским останется в приоритете.